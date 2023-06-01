把人才留桃園 市府協助青年創業

近期是畢業季，桃園市長張善政關注青年就業問題，昨在市政會議表示，已請青年局長侯佳齡擔任「創業青年的代言人」，將協助青年的創業成果推銷到各局處使用；侯佳齡說，青年局已盤點所有進駐的青創團隊，思考如何跟各局處合作，讓市府成為這些團隊的第一個客戶。

侯佳齡表示，自己的角色就是帶領青年團隊到各局處引薦介紹，目前洽談的單位包括交通、農業、觀光、警察局等；公部門的案子有一定程序，青年局會在合法、合情、合理的狀況下協助媒合，尤其現在強調數位科技化，任何局處都有機會可以談合作。

張善政表示，最近他參加大學畢業典禮，注意到年輕人畢業後是否面臨失業問題，也關心市府可在年輕人就業扮演的角色，其實最近桃園推出的新市徽就是由年輕人創作，這位年輕人之前創業並未取得太大突破，但在設計成功獲選後，看到了希望，也改變家人更支持事業，他希望能再次出現類似成功故事。

張善政也呼籲未來各局處要加強對年輕人就業的支援力度，目前桃園已設立就業服務處，青年局也致力指導年輕人創業，侯佳齡要成為「創業青年的代言人」，努力宣傳推銷青年的創業成果給各局處，並思考如何最大程度的應用這些成果，讓年輕人勇敢在桃園創業。