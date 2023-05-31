上班族好奇「有人敢當天離職嗎？」 過來人曝：我入職1小時就提辭職

許多新鮮人入職後，發現工作內容與自己興趣不符，可能會考慮離職，不過仍擔心做不久會惹得他人說閒話。日前一名女網友就表示，她工作了快3個月，想要離職走人，但是擔心當天提離職，隔天就走人會被列入黑名單，因此她好奇「真的有人當天離職，隔天就走人嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，她工作了快3個月，覺得職務內容她不太喜歡，看了許多文章發現「在試用期內對公司不用有離職的預告期」，她疑惑「真的有人敢不給預告期，就直接離職的嗎？」原PO指出，她是社會新鮮人，加上目前的工作是她第一份工作，擔心這樣會不會被列入「業界黑名單」，因此她好奇「有人今天提離職，隔天就走人的嗎？到底真的還假的？」

對此，網友們回覆指出「很多人這樣，我遇過在公司待一天到三天就走了，或者做一做當天就說要走了，雖然我自己不太敢這樣，但是法律上有說任職三個月內是不用預告期的」、「很多人都直接走的，因為不用預告期是勞基法訂定的法規，如果妳認為工作不適合自己，趕快離職比較有利，省下找下一份工作要解釋空窗期的困擾」、「有些做完一天之後，連薪水都沒有領就離職了」、「超多人都這樣當天離職啊，我還有只去一小時之後，就跟對方說我不做了」。