工作努力、績效佳薪資卻是全公司最差 頂大畢業的她哀號：我真可笑

許多人努力工作，無非就是為了要提升收入，讓自己過上更好的生活。一名從頂大畢業的女網友，抱怨說自己明明很努力在工作，到頭來卻發現領的薪資是全公司最差的，感到「難過又生氣」，引發熱議。

原PO在Dcard發文說，出社會就業後，自己在公司裡做出許多成績，也幫公司完成許多項重大任務，「結果到頭來發現自己是個笑話，居然是全公司薪資最差的」。原PO委屈表示，自己一直抱持著一個信念，認為年輕就是要累積經驗、不斷學習，「所有公司的人都看得出我有多努力，公司就這樣回報我」，自嘲說「我真的是一個笑話」。

原PO表示，自己無法向大家透露具體發生了哪些事情，現階段只覺得既難過又生氣，覺得自己付出與收穫不成正比「真可笑」。貼文曝光後，不少網友替原PO打抱不平，「妳要好好努力，老闆才能買得起新房子」、「會吵才是王道，有遇過一直請假還要求老闆加薪，老闆還真給他加500」、「會吵的小孩有糖吃，反之，能不多付人事成本就不多付」。

有網友心有戚戚焉表示，「拍拍…我之前也是做牛做馬，然後新進同事年薪比我多30萬」、「我當時也抱著學習的心態到一家公司上班，也是全科組薪資最低的，並在一至兩個月內掌握技巧，之後代理別人的職務和做沒人敢做的業務，一直努力認份的工作，結果再多的努力也還是那種鳥薪水」、「我工作了四年，最後要離職前，跟同部門同事交換薪資情報才發現，我薪水最低不打緊，年資還比一、兩個同事長，主管卻常常跟我說，我薪水已經太高了，都比其他年資高的還高了」、「我也是全部門薪水最低，跟我同樣職位同樣工作的人領比我多，重點是我還幫他們做掉了所有最困難的部分」。

有人分享目前能採取的應對策略，「請學會向上管理跟職場政治」、「我當初進公司是跟新上任主管相處很差，基本上處處刁難。大概磨到第三年跟主管吵翻，他直接給我超低的評分，就是直接開除的那種，大主管發現這件事攔下來，從加班紀錄看得到我至少花了很多時間，把績效打高。如果因為一些原因你覺得要留下來，或許你可以換個想法，去實驗看看怎麼做可以讓妳自己更好」、「這社會就是這麼現實，努力不會等於回報的，但你的努力不會背叛你，都會成為你成長的養分」、「你認為的績效不一定是公司認為的績效，或許可以嘗試看看外面的世界，去探索自己的市場價值」。

對於有網友好奇原PO是如何知道其他同事的薪水，原PO也回覆說「我是已離職之後，跟同事保持友好關係，同事跟我分享的」、「回顧這份工作，不止一位在公司待了超過十年以上的前輩稱讚過我，帶我的mentor也說覺得我的能力可以做更多，再者我的主管甚至派給我很多小主管在做的工作，一言難盡，怕透露太多被發現，但總之就是這樣，謝謝大家」。