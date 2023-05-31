26歲女「履歷空白4年」憂找沒頭路 網見資歷驚：好好包裝不用愁

一份漂亮的履歷是好工作的敲門磚，但若工作經驗空白4年該怎麼辦？一名女網友大學實習起就和男友一起工作，沒有正式的工作履歷，近期分手開始自己出來找工作，卻面臨資歷不足、工作技能不足，只能找到起薪30k以下的工作，讓已26歲的她十分煩惱，「再拖下去就真的沒有公司行號會用我了吧」。

這名26歲的求職女子在Dcard發文求助，指自己從大學實習結束後和男友一起從事古物、古玩、文獻類的買賣，也辦過展覽，但不是一般朝九晚五的公司行號，作息、收入也不穩定，家人一直反對。

近期她與男友分手，開始自己找工作，才發現她「履歷空白了4年」，能找的工作起薪都只有28k~30k左右，加上長久未碰文書處理軟體或其他軟體工具，「原來自己什麼都不會」，白白浪費了4年時間，到現在年紀已長，非常擔心找不到工作，希望網友能給她意見。

看完原PO的自述，網友紛紛安慰「才26歲起步不晚」，指出工作技能、軟體可以自學，原PO在意的「空白4年」也不是什麼都沒做，建議她「辦過展覽經過包裝之後可以寫的超好聽耶，你要寫的很專業啊，這樣根本不愁找不到工作」、「從事古物、古玩、文獻類的買賣其實也是工作，所以履歷是可以放的，建議包裝一下，而且你們還辦過展覽，可以把辦展覽的過程遇到的困境和成就加以描述，遇到問題如何面對解決的，這些都可以寫」。