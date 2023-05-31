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做什麼能馬上年薪百萬？她聽旁人洩「2職業」 過來人現身認證：沒錯喔

聯合新聞網／ 綜合報導
據人力銀行統計，台灣年薪達兩百萬的上班族，有七成是從事業務工作。示意圖／ingimage
據人力銀行統計，台灣年薪達兩百萬的上班族，有七成是從事業務工作。示意圖／ingimage

年薪達百萬是許多人職涯中設定的目標之一，到底什麼職業能儘快達成目標？近日有網友聽人說有兩種工作可以馬上年薪百萬，上網請益是否為真。貼文曝光，釣出過來人認證「那個人說的沒錯喔」。

一位網友在《Dcard工作版》發文寫道，在麥當勞用餐時，聽到隔壁桌的人說，「只有兩個工作可以馬上年薪百萬，第一是創業，第二是業務」，心裡懷疑怎麼可能？

原PO表示，能馬上擁有百萬年薪的職業，在自己的認知裡應該是醫師或從事科技業，怎麼可能會是業務，當業務哪有那麼好賺，懷疑是對方的行銷手法，好奇問大家到底「什麼工作可以年薪百萬？

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「那個人說的沒錯喔」、「你格局太小了，業務做得好年薪百萬很正常」、「要賺錢本來就是業務啊」、「其實做得好人脈廣的業務真的有可能，還有看產業別啦！不是所有業務都賺」、「賣房，我朋友賣房一年賺150萬」。

還有過來人分享經驗，「確實目前我當業務也是年薪百萬，主要是靠自己的努力賺獎金，但當然業務就是要扛得住壓力」、「不是每個業務都能賺到錢，從菜鳥能活下來的只有不到10%的人，而這10%的人能百萬年薪的其實只有5%不到」、「截至今日，本年度大約賺了三百萬，做業務年薪百萬是基本，百萬月薪也不是太難，但我至少花了近十年才達成，只能說任何行業的專業養成都是漫長的」。

人力銀行統計，台灣目前年薪兩百萬以上的上班族，高達7成以上都是業務出身，更有6成以上的主管階層，年輕時都當過業務。

Dcard 求職 年薪

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