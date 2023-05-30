1天至少10次！北市情趣用品店徵體驗員條件曝光 網愣：AV男優也辦不到

年薪百萬不容易！日前台北市一間情趣用品店在臉書公開徵體驗員，並列出應徵基本條件，並表示如果通過面試就職，一個月薪水10至15萬，直接達成年薪百萬夢想。貼文曝光後在網路掀起熱烈迴響，許多網友看到條件直呼不容易，「真的是有錢也要有命花欸」、「這條件比AV男優硬太多了吧」。但業者接受媒體訪問透露，目前有超過50名男性前來應徵，大家反應相當踴躍。

台北市一間情趣用品店在臉書上公開誠徵具備良好文筆的「全職體驗員」，該職位除了每天要體驗至少10款飛機杯，還會接觸不同類型的情趣用品，「不可因個人恐懼等因素拒絕體驗」，使用完畢後，要用生動又精闢的文字，撰寫「誠實有創意」的文章。體驗員也需利用本身經驗，協助公司採購商品，把關品質。

業者在臉書列出體驗員的工作條件和應徵門檻。圖擷自臉書

業者表示，應徵體驗員的人需年滿18歲，男性勃起後長度超過16公分最佳，也希望應徵者使用每個情趣商品後，能在30秒內射出，以保持公平性，若有特殊需要，也可能要求持續1小時不射，且不可使用禁藥。業者也指出，體驗員月薪有10至15萬，相當於年薪突破百萬，但這工作「不是跟大家玩玩的」，沒想像中容易。

根據「三立新聞」報導，目前有超過50名男性遞履歷報名，年齡介於18歲到37歲，也有女性看到相關訊息，詢問能否應徵。業者透露，這次體驗商品主要以飛機杯為主，因此現階段只考慮聘用男性，如果未來有需求，會再考慮徵女性體驗員。

該則招募體驗員的貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，不少人留言「這也太難了吧」、「果然需要『精』力過人才能當」、「這條件比AV男優硬太多了吧」、「AV男優也辦不到，有種轉貼到日本試試」、「文筆方面應該不難，但要一天射那麼多次感覺很考驗體力，需要持續運動跟補充營養」。也有人笑說，「我什麼都可以，就是長度不達標」、「1天至少10次我恐怕會先精盡人亡」。