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他頂大畢業嘆「在中華電信工作被糟蹋」 抱怨內容曝光網罵翻：為啥要有優越感？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，自己從頂大畢業後，進入中華電信工作，不僅薪資待遇不如預期，也無法獲得升遷，覺得自己「被糟蹋」。 示意圖／ingimage
一名男網友表示，自己從頂大畢業後，進入中華電信工作，不僅薪資待遇不如預期，也無法獲得升遷，覺得自己「被糟蹋」。 示意圖／ingimage

不少人都希望可以透過名校光環找到好工作、賺取高薪，讓自己過上好生活。一名自稱頂大畢業的男網友，PO文怒喊「為甚麼要在中華電信裡被糟蹋？」，自認數理邏輯佳，在公司負責幫忙寫程式，卻無法領高薪和升遷，根本是浪費他的青春和智商，引發正反兩派評論。

原PO在表示，自己的數理邏輯有PR99，目前就職於中華電信負責寫程式，不僅面臨無法升遷的困境，最近還發現公司開放私立大學和私立科大的畢業生前來應徵工作並予以錄取。原PO很不服氣，抱怨說「這麼少的薪水，浪費我的青春，浪費我的智商，想到時常常默默哭泣」，也覺得自己「種甚麼樣的種子，（卻）沒有開甚麼樣的花」。

貼文一出，有一派網友表示「笑死！不爽就離職啊！又沒人逼你」、「嫌棄成這樣，怎麼還不快離職？竟然覺得薪水這麼少，表示外面薪水更多」、「這些偏公家的不都是進去前就已經先知道行情了嗎？怎麼還有人進去後整天哭爸哭媽」、「有能力的早就被挖角去其他工作了，才不會繼續窩在原職抱怨哭成這樣」。

有過來人分享自身經驗，「中華電就是拚個年薪180萬，之後就拚副業，只能說中華電的工作CP值不低，別只看薪資，工時也列入一起看」、「中華真的很適合養老，我們單位很多60歲的每天輕鬆過日子，而且很多事情都不會做，等65歲退休」、「所以我進去後又離開了，離開時超過一半的同事都勸我再想想，但真的很慶幸待一年就跑了，待越久越浪費時間」。

另外，有網友奉勸原PO不要把不滿轉嫁到學歷方面的比較，「私立科大得罪你了？」、「不爽有能力就離職啊！攻擊同事沒有比較厲害，找人的是主管，不就代表在主管眼中你跟其他同事同級，關同事屁事？」、「都是考試或面試進來的，做一樣的工作，為啥還要有優越感？不喜歡就換工作，反正一堆你嫌棄的大學生都能夠取代你」、「瞧不起私立科大是怎樣？能上榜就是有實力，有的人是國立大學畢業，還不是照樣落榜？」、「人生高峰就在18歲大學放榜的那一刻，還自以為PR99」、「啊你怎麼不去蘋果、臉書、Google、亞馬遜上班啊」。

Dcard 中華電信

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