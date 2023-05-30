回響／保育員低薪 朝野立委促調漲

本報昨推出「動物保育員薪低」專題報導，提及保育員薪資低、工作繁重且危險，藍、綠立委都認為，保育員工作專業又高風險，卅年未調整薪資結構顯然不合時宜，籲檢討研議提高薪資。

台北市立動物園保育員即便有碩士學位或做到六十五歲退休，薪資入行五年到頂，危險職務加給超過卅年未調升；動物園爭取「加薪」，今年三月卻遭中央打打回票。「他們太低薪了」。立委黃國書說，保育員經長期培養，以專業訓練、經驗累積來照顧動物，工作風險高，國家只給如此待遇，非常不公平。

立委吳思瑤表示，支持中央研議提高薪資，不代表北市府只能等待，中央和地方政府都可以努力，北市府可運用政策給其他的危險加給，其次是提升專業職能、導入科技軟硬體，減輕保育員工作負擔，人事總處也應檢討是否合理調整危險職務加給。立委張廖萬堅表示，若有需要可幫忙爭取提高危險職務加給。