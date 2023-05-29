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徵人起薪36k要會超多技能 網抱怨：一人當三人用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨台灣資方開出許多工作條件，卻只願意給3萬6千元月薪。示意圖/ingimage
一名網友抱怨台灣資方開出許多工作條件，卻只願意給3萬6千元月薪。示意圖/ingimage

現在萬物齊漲，若荷包不夠，可能無法應付日常開銷。日前就有一名網友抱怨，雙北的職缺薪資不夠高，要求員工懂很多軟體，卻只願意開出月薪3萬6千元，讓他嘆氣「台灣的產業真的不OK」。

一名網友以「會這麼多軟體，起薪36K」為題，貼出一項人力銀行的「動態攝影師」職缺，只見內容要求員工「懂SONY相機操作、有美感、懂影片各項能力、協助拍攝、不能職業倦怠、要積極主動、懂寫企劃、商業攝影、有溝通能力、知道時事、懂市場趨勢、懂社交軟體運用等等」，但只給3萬6千元，讓他覺得「這樣的薪水是不是有點太……？3萬6千元應該是給沒經驗的人吧」。文末，原PO表示「我不覺得行銷、影片剪輯只有價值這個薪水，台灣的產業真的讓人無言」。

對此，網友回應「要改變低薪，可以選擇不要做這個工作，讓老闆知道這份薪水請不到人，但現實是再低的薪水還是有人做，也因為一直都有人會去投履歷，台灣的老闆才敢開這樣的薪水，而員工也沒有更好的選擇」、「一定會有台灣人去做的，你可以放心，我相信應徵人數絕對不是0，而且3萬6千元對有些人來說還算高薪」、「傻眼，這根本是一個職位做3-4人的工作啊，攝影還要兼職企劃提案、平面設計、剪輯師跟小編，這麼多工作還要求高品質？」、「南部更慘，一堆工作內容還只有2萬7千元」、「這個工作根本可以拆成4個職位了」。

薪水

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