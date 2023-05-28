月領3萬狂操28天！老闆強調「師徒制」 網曝暗黑規則：餐飲業常見

餐飲業缺工問題難解，然而近期就有網友出面爆料，一間炒飯店老闆用月薪3萬請員工，卻表示「餐飲業沒人在休8天」，常態性讓員工每月上班28日，貼文曝光後，也引起網友熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文，指弟弟三年前任職於某間炒飯餐廳，月薪3萬元月休4天，每天工時9.5小時且並未打卡，但常態性還要再加班2天，因此一個月工作天數共28日、工時餘260小時，含加班費實領約32,000元，而「餐廳老闆強調是師徒制，餐飲業不適用月休8天」。

因原PO弟弟沒有太多工作經驗，直到家人發現待遇太誇張，才幫忙協助聯絡老闆，怎料只得到對方大小聲回應，「還義正嚴辭說我們拿不出證據，因為他們沒有打卡記錄」。原PO表示，整起事件目前已經向勞工局申訴，決定走官方流程來處理。

對此，網友紛紛表示，「加油站做PT（工讀生）的，一天8小時做22天都比這個多」、「月休4天3萬？直接檢舉吧」、「其實這只要跟勞工局申訴，很快勞檢就會去稽查了」、「炒飯的動作超傷手，之前跟別間炒飯店老闆聊過，幾乎都有職業傷害，所以月薪3萬是什麼鬼」。

也有同樣在餐飲業的網友透露，「餐廳的陋習，兩班制的更誇張，早上9點上班，下午2點強制要你打卡下班，雖然中間休息到下午5點，可是一樣叫你做事情還不算薪，然後下午5點打卡上班到晚上9點，等於被坑了幾個小時，這種黑規則在餐飲業屢見不鮮」。