面試新工作薪資開38K遭嗆「跳太多」 內行人揭開內幕

每個人換工作的原因都不同，有人希望找到更滿意的職缺，也有人期望透過跳槽來加薪。不過，一名女網友在網路上發文，表示原本的薪資是3萬初，但面試新工作時開出期望薪資3萬8，就被面試官認為一次加太多，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（27）日一名女網友在Dcard上以「面試被面試官說薪水跳太多」為題發文，她透露目前任職平面設計師3年多，月薪大約3萬初，因為最近想換工作，所以開始積極投履歷。不過，原PO在面試時開出期望薪資3萬8，面試官卻認為跳得有點多，「聽到有點不知所措，3萬8以我的作品來說應該不是很高的要求」。原PO坦言自己沒有其他工作和面試經驗，但身邊朋友都很敢開期望薪資，薪水也比自己高很多，「想問大家真的不能一次加6000元嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「如果是專業職又有經驗，跳槽時薪水加10到30%都合理，好的公司不會講這種鬼話，但如果中南部可能就真的很難談高」、「資方慣用手法，不必理會」、「可能這間公司用不到妳這麼好的能力吧」、「妳覺得自己價值在哪就開多少，人家接不接受是人家的事，市場機制就是這樣」。

也有網友分享自身經驗，「通常跳槽都會以20%的幅度去談，像我第一份4萬8，跳槽就有談到6萬」、「我上上份工作5萬，上一份6萬，現在的工作7萬，供妳參考」、「我是建築設計業，以前換事務所是從3萬9直接喊4萬6，而且是從做私人案件換到專做公家機關案件，完全不同領域，只要能力夠，就該對自己的價值有自信」。