員旅「要自己請特休」網轟：算什麼福利？老闆1關鍵恐觸法

許多公司會規劃員工旅遊或給予津貼補助，體恤員工的付出。一名網友透露，聽同事說若要去公司的員旅，需以自己的假來扣，對此感到疑惑，不知其他公司是否也是這樣？

原Po在PTT WomenTalk板發文，提到自己沒有太多出社會的經驗，待的公司也沒幾家，聽同事說如果要去員工旅行，需要用掉特休或是請假，她好奇這樣是否正常？

貼文一出，引起網友紛紛回覆「不是辦在假日的話，扣假正常」、「我們是欸，如果遇到平日，就用自己的特休扣」、「不扣假的公司太佛心了吧」、「我們也是要扣特休去員旅，公司補助員旅每人一萬 ，但沒去就是自動放棄補助這一萬塊」、「不想用特休不去的人可以領補助，但要上班」、「特休是法定的，除非有高於法定天數，你辦員旅還要扣假也太爛，算什麼福利」。

也有人表示「我一直以為不用扣假，原來每家都不一樣」、「不用，出去十天都不用請假」、「剛去完回來，員旅有公假」。

事實上根據《勞基法》第38條第2項，「特別休假期日，由勞工排定之。但雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整」。因此，員工旅遊日期若為上班出勤日，雇主不得擅自替員工排特休假。

此外，北市勞動局更曾針對「公司主辦員工旅遊，旅遊日為一般上班日，是否當日不支薪？」公告，「員工旅遊若屬強制參加性質，則仍應給付當日工資，惟因員工旅遊不同於一般勞務給付情況，其工資給與可由勞雇雙方另予議定。員工旅遊，若屬自願參加，而未參加之勞工無提供勞務時，雇主得不發給工資。」