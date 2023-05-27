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動物園獸醫師高危險 熱情撐志業

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
在大象鎮靜或保定下，獸醫師徒手伸入大象肛門進行藥物治療。圖／台北市立動物園提供
在大象鎮靜或保定下，獸醫師徒手伸入大象肛門進行藥物治療。圖／台北市立動物園提供

野生動物獸醫師看似夢幻職業，危險程度並不小，台北市立動物園獸醫師被動物攻擊、感染人畜共通傳染病等時有所聞。動物園長諶亦聰直言，動物園獸醫師的薪資比照公務人員，沒辦法跟開業的寵物獸醫師相比，待在這個崗位，無非是一份熱情跟想要拯救瀕危野生動物的志業。

亞洲象「友愷」食慾不佳，台北市立動物園獸醫師在牠鎮靜或保定下，徒手深入大象肛門進行藥物治療。麻醉得考量動物的安全性，有時劑量不能下太重，曾經就發生麻醉中的孟加拉虎、山獅、金剛猩猩、黑猩猩等動物突然甦醒，獸醫師只能七手八腳趕忙壓制或再麻醉。

馬來長吻鱷「酷龍」搬家時，獸醫師和保育員得多人一起跨坐在牠身上加以保定，危險程度有過之而不及。

諶亦聰說，動物醫療就好比小兒科，生病的對象無法用言語表達真正感受，全靠照顧者或保育員轉述觀察其與平常不一樣的現象，包含精神、食慾、排泄與行為表現等，讓獸醫師得以推測可能方向，以便安排檢查與治療。

諶亦聰分享，大多數動物在檢查或治療時，須輔以麻醉藥物，獸醫師準備麻醉和動物對峙時，不論是震耳欲聾的獅吼、大玩躲貓貓遊戲讓你無從吹箭、在棲架上來回跳動考驗你的準頭、和你比力氣直接把工具搶走等，甚至有聰明的黑猩猩受吹箭注射後，會立即拔起針頭朝獸醫師丟回去。

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