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霸占工會？長榮航勤：「外部特定意圖工會」刻意散布錯誤訊息

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
空服員工會今赴勞動部抗議長榮航勤工會成立至今遭資方霸占，盼勞動部也能公開表態支持解散被資方霸占的「殭屍工會」。記者葉冠妤／攝影
空服員工會今赴勞動部抗議長榮航勤工會成立至今遭資方霸占，盼勞動部也能公開表態支持解散被資方霸占的「殭屍工會」。記者葉冠妤／攝影

空服員工會今赴勞動部抗議長榮航勤工會成立至今5年多，工會正副理事長都是課長級主管，工會遭資方霸占，更阻擋基層員工依法入會。長榮航勤公司今發3點聲明駁斥，表示長榮航勤對於員工職涯規畫不會因是否加入工會而有影響，外部特定意圖工會刻意散布錯誤訊息，動機更令人匪夷所思。

空服員工會今指出，長榮集團陸續在子公司組建「殭屍工會」，不讓基層員工組織由勞方正常運作的企業工會，其中長榮航勤工會到現在還有許多基層不能加入，母公司長榮航空更直接派人事主管協助工會運作。

長榮航勤今發表聲明表示，長榮航勤對於員工職涯規畫不會因是否加入工會而有影響，公司諸多升遷的員工中皆有加入工會，不因工會成員身份而有任何不利影響。外部特定意圖工會刻意散佈「加入工會將影響升遷」等錯誤訊息，意圖阻擋員工加入工會，不僅造成員工分化，也實質影響員工參與工會權利，實非勞工之幸，其動機更令人匪夷所思。

長榮航勤表示，長榮航勤積極促進勞資和諧，鼓勵員工加入工會，並無違反工會法35條問題，反而對長榮航勤勞資更良善的互動有所助益。外部特定意圖工會團體不樂見勞資和諧互動，刻意以抹黑言詞，塑造勞資對立的用意令人不解。另也強調，尊重長榮航勤企業工會的工會自主，並且樂見員工透過工會與公司理性溝通。

長榮航勤 勞資 主管

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