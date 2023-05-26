長官罵「別以為公司沒你不行」 過來人曝殘酷事實：一提離職老闆就有對策

在職場上工作有時會被長官責罵，不過若長官用語較為激烈，可能會令人感到挫敗。有網友表示，近日長官罵同事時，脫口而出「不要以為公司沒你不行」，讓他覺得不妥。不過其他人認為這句話是事實，而且在員工提離職時，多數老闆早已想好對策，有人苦勸「別把自己想的多重要」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，近日聽到同事被長官罵，長官罵一罵脫口而出「不要以為公司沒有你不行」，他覺得此話不妥，直呼「這樣是可以的嗎？」

然而其他人都認為，長官這句話只是事實罷了，有網友留言「我前公司就發生過類似案例，在你提離職時，老闆早就想好應對方式，所以不要以為自己有多重要」、「本來就是這樣吧，不要覺得自己是獨一無二的，老闆給得起薪水，比你厲害的人真的到處都是」、「你主管人真好，一下就點出要出社會好幾年才能領悟的真理」。

還有人留言「這真的是事實，我們主管也說別把自己想得太重要，離開只是一個蘿蔔一個坑，但他只是想要我別壓力太大，換個角度想，如果老闆在那邊沒有你不行，這就情緒勒索了吧」、「講得沒錯啊，沒賈伯斯iPhone一樣賣爆」。

不過也有網友鼓勵他「講難聽點……只要是六萬以下的都是免洗筷，用一用就丟，老闆主管也不會覺得可惜，現在很多斜槓都利用下班時間，不管是充實自己還是做些什麼副業，讓自己提升競爭力一點，千萬不要小看自己，創造自己的價值，哪天爬到山頂的人就是你」、「我前公司老闆也這樣訓我啊，直接退出群組離職，還在裡面的朋友跟我說目前我的工作兩三個人在分擔」。