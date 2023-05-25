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上個月開始找工作！她提離職之前卻被資遣 全場羨慕：賺爆了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友提離職前卻突然被資遣，引起網友羨慕。示意圖／ingimage
一名女網友提離職前卻突然被資遣，引起網友羨慕。示意圖／ingimage

每個人換工作的原因都不同，有人是因為找到更好的職缺，也有人是因為面臨資遣。一名女網友在網路上發文，表示自己提離職前居然被資遣，貼文曝光後也掀起討論，有網友留言直呼「賺爆了」。

昨（24）日一名女網友在PTT上以「提離職前被資遣了是好事嗎？」為題發文，她透露自己從上個月就開始在找工作，打算這個月底提離職，結果主管昨日卻約談她，表示打算資遣她，「從今天開始起算20天後就不用來了，沒休完的特休會變現給我，一禮拜有兩天謀職假」。

不過，當原PO提到非自願離職單時，主管只含糊回答「應該之後會給」，因為是臨時被約談，所以並沒有準備錄音，主管事後也都用面談的，不願意用通訊軟體留下文字紀錄。對此，原PO詢問大家，「目前要注意什麼，才能保障自己的權益？有沒有提離職前被資遣的八卦，是好事？壞事？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「爽欸，讓妳賺到」、「賺爆了，資遣有資遣費，還有非自願離職書」、「好事啊，有一筆錢先過日子」、「真爽，該拿的都不能少，可以準備出國玩了」。

也有網友提到，「記得一定要領非自願離職證明，申請政府的失業給付」、「一定要有書面證據，小心妳三天沒打卡出勤，公司直接解僱」、「資遣費+非自願離職單，少一個就賴著不走」、「離職理由不要讓他寫生涯規劃」。

資遣 離職 PTT

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