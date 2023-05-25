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女大生找工作「無一技之長」履歷該寫啥？過來人給建議：現在還來得及

聯合新聞網／ 綜合報導
有快畢業的社會新鮮人表示，她既沒有實習經驗也沒有參加社團，甚至也沒有任何證照，於是上網求助，想問問網友們，「履歷上面可以寫什麼」。情境示意圖。圖／Ingimage
有快畢業的社會新鮮人表示，她既沒有實習經驗也沒有參加社團，甚至也沒有任何證照，於是上網求助，想問問網友們，「履歷上面可以寫什麼」。情境示意圖。圖／Ingimage

不少新鮮人在準備履歷時，通常會放上社團活動、實習經驗或證照等等資料。一名大學生表示，她是6月即將畢業的社會新鮮人，但她既沒有實習經驗也沒有參加社團，甚至也沒有任何證照，於是上網求助，想問問網友們，「履歷上面可以寫什麼」。

一名網友在Dcard「求職新手互助區」發文，她是6月即將畢業的社會新鮮人，正在找第一份工作，但履歷令她相當煩惱，因為她既沒有選實習組也沒有參加社團和考語言證照，全身無一技之長，「現在要寫履歷，完全不知道可以寫什麼…」，她也上網查了資料後，大部分都是放成積單或社團經驗，但她什麼都沒有還開玩笑表示，「難道我真的只能靠臉吃飯了嗎？」，實在不知道該怎麼辦，於是想向網友們求助。

網友紛紛表示，「這不叫好死不死，是你對未來沒有任何規劃跟投資，語言證照這種如果是履歷需要，你現在還是可以去考，成績單一定會有，只是你敢不敢放而已」、「確實完全不知道強調臉幹嘛，我身邊一堆長得漂亮能力也好經驗也多的人，學歷比不上就算了還沒經驗，你過去四年是都在混嗎？」、「學校能運用的資源很多（交換學生、專題、科技部、實習），以前只想玩現在的後果就是這樣，現在開始投一個實習吧，先從沒薪水的開始累積經驗，或是去考語言證照、找一個第二專長，都比你發文說只靠臉好喔」。

有網友則建議，「以前不努力，現在比不上別人是正常的，趁現在開始努力吧，去進修考證照都來得及」、「履歷表只是一張證明妳有能力勝任這個職位的紙。既然妳沒實習經驗，也沒社團，那就寫大學上課時學以致用的經驗和技能吧」、「看你要找什麼工作，有沒有書籍資料可以研究或是影片可以看，可以在自介上面做補充，有參考工作資料之類的」、「什麼專業的，沒有專題或是作品嗎？不然就pp、excel、word、pr能扯啥就帶一點吧，不然職訓局上點課」。

有網友則鼓勵原po，「要看應徵什麼方面的職業，蠻多公司喜歡當屆畢業生，就像一張白紙一樣，雖然履歷表空空的，並不代表未來就沒規劃，可在面試的時候表示自己對公司工作上，還有自己對未來的期望，加油！加油！」、「寫履歷是認識自己的機會，強迫去思考自己所擁有的特質，知道自己長處、想如何發揮(產業職務)，只要開始思考，就會和其他求職者劃出區隔，更有機會找到相對適合的工作」。

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