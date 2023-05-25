快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錄取8新人卻有半數「一個月就辭」 問理由異口同聲都是這點

聯合新聞網／ 綜合報導
一家日本公司雖錄取了八位員工，但有半數在一個月之後就決定辭職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一家日本公司雖錄取了八位員工，但有半數在一個月之後就決定辭職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

公司缺人時，自然會透過徵才來尋覓新員工。然而找到新人就職後，如何安排工作，讓他們循序漸進變得越來越上手，也考驗著公司的智慧。在日本，就有一起失敗的警惕案例。

根據日本媒體「東洋經濟Online」報導，有一家平時每年會有2至3位新進員工的公司，某年在社長的命令下，決定擴大徵才規模。結果這一次，公司招到了8位新進員工。公司幹部當初和這個8個人一起聚餐，覺得他們都是相當優秀的人才，因此對前景感到相當興奮。

然而這8位新員工，卻有多達四位在做了一個月之後選擇離職，其中剩下來的人之中，也有兩人考慮要辭。公司於是調查到底怎麼回事，結果發現這幾個辭職的員工，都認為他們在面試時，本來對工作也有很大的期待，但實際上工之後，卻感覺到都在做沒有價值的事情。

報導分析，這是很多公司常見的毛病之一。由於公司內本來就有既定編制，以致於就算招來新員工，也常常被派去接電話、應對客人詢問等等雜務。雖然工作內容不難，但會往往會讓員工覺得「我不是為了做這件事才來應徵的」，結果就失去幹勁。

因此，在員工剛進到公司時，就必須教導新人，事情有分「Must（需要）」、「Can（能做到）」和「Will（想要做）」的差別，先將「需要」的事情慢慢做完，累積經驗之下，才會有越來越多「能做到」的業務，進而增加「想要做」的空間。如此一來，才不會讓新人覺得自己只是被當打雜工一樣，在公司虛度無謂的光陰。

日本 新人 面試 離職

延伸閱讀

努力工作就會快樂嗎？「最懶者生存」之道：空暇是一種需求

誰敢避難就開除？肯塔基龍捲風之夜的「美國社畜之死」

她怨「台北低薪高物價」找工作不易 網直言：沒專業別硬留

假徵才真找小三？女應徵面試竟被要求「不能化妝還得是處女」

相關新聞

女大生找工作「無一技之長」履歷該寫啥？過來人給建議：現在還來得及

不少新鮮人在準備履歷時，通常會放上社團活動、實習經驗或證照等等資料。一名大學生表示，她是6月即將畢業的社會新鮮人，但她既沒有實習經驗也沒有參加社團，甚至也沒有任何證照，於是上網求助，想問問網友們，「履歷上面可以寫什麼」。

錄取8新人卻有半數「一個月就辭」 問理由異口同聲都是這點

公司缺人時，自然會透過徵才來尋覓新員工。然而找到新人就職後，如何安排工作，讓他們循序漸進變得越來越上手，也考驗著公司的智慧。在日本，就有一起失敗的警惕案例。

搶人！今年企業平均補15位新人 新鮮人起薪續創十年新高

首屆「九年級」畢業生即將走出校園、踏入職場，時間點剛好遇到「邊境解封」、「疫情降級」、「普發現金」等利多效應，對於企業主...

新鮮人起薪強彈創十年新高 七名校光環具加分效果

首屆「九年級」畢業生即將走出校園、踏入職場，時間點剛好遇到邊境解封、疫情降級、普發現金等利多效應，根據yes123求職網...

被問長期待業原因 女求職者怒轟：非常沒隱私！找工作像演戲

許多求職者在找工作期間，會被面試官問到「待業理由」，不過日前有位上班族無奈表示「長期待業跟離職原因，應該都屬於個人隱私，為何面試時得要交代理由？」對此，不少過來人深感認同，指出「台灣的公司還會問女性求職者有沒有要結婚，非常沒隱私」。

無薪假增981人 製造業增加最多 主要受到訂單影響

勞動部今（24）日公布最新減班休息（無薪假）統計，本次家數增加78家，人數增加981人，製造業增加最多共458人，主要落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦