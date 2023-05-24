被問長期待業原因 女求職者怒轟：非常沒隱私！找工作像演戲

許多求職者在找工作期間，會被面試官問到「待業理由」，不過日前有位上班族無奈表示「長期待業跟離職原因，應該都屬於個人隱私，為何面試時得要交代理由？」對此，不少過來人深感認同，指出「台灣的公司還會問女性求職者有沒有要結婚，非常沒隱私」。

一名女網友在Dcard發文表示，她不解為何待業或離職原因，總是要在面試時交代理由，她舉長期待業的例子，認為一個人長期待業可能是覺得人生不只有工作，難道待業不能夠就是「想休息幾年、享受人生」嗎？

原PO無奈「長期待業等到休息夠了，開始找工作時，得要編造很多理由來跟面試公司演戲，這感覺很虛偽又疲累，公司聽到這些謊言會比較舒服嗎？到底待業是關公司什麼事啊？」

不過有內行人指出，會待業很久的人，有一些潛在狀況會讓資方感到疑慮，「第1、家裡錢很多，所以導致工作態度消極；第2、做過很多短期工作就離職，所以乾脆不告訴面試官過去工作經歷，潛在風險是草莓玻璃；第3、可能有其他心理問題，待業太久就失去與正常人溝通交流的能力」、「工作確實不是人生的全部，但公司會避免顧用待業太久的人，避免才教2-3年就要從頭找人」、「身為面試官，我看到相對異常的資訊都會想確認情況，長期待業也是一種，當然妳想要怎麼回答是妳的自由，想以私人原因婉拒回答我也可以理解，畢竟面試不是單方面的」。

有人直言，「出門就注定要演戲，待在家就可以不用」、「妳也可以不用說謊啊」、「沒有人要妳瞎掰演戲呀，妳會想瞎掰演戲，代表妳知道如實回答會有負面影響」、「其實妳也可以如實回答，如果妳覺得人生不是只有工作，妳為何不把這些話告訴面試官來說服他們」。

也有人認同原PO看法，指出「台灣就是資方國家，美國找工作是不能問這麼詳細的個資，也不能歧視年齡，台灣的面試官看到女上班族20幾歲，就會問未來有沒有規劃結婚，沒有個人隱私」、「面試官就是想問夠不夠奴，待業太久看起來不夠奴，所以就不錄取了」、「我也覺得面試問太多個人資料了，父母、兄弟、朋友、住址、電話、職業、前同事、結婚、小孩、通勤距離、一個月開銷有多少？卡債、身體疾病、身高、體重都會問」。