面試遇「副總洗車」遲到一小時 還被劈頭問「怎不去別家」

面試除了讓公司挑選符合職位的員工之外，也同時是讓應徵者留下對公司的第一印象，考慮要不要就職的過程。如果面試中發生了什麼不愉快，那麼應徵者即使成功錄取，也可能對公司留下不好的想法。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位住在日本福島縣，目前從事土木技術職的男性，過去求職期曾找到另一間公司。該公司面試分兩階段，男子通過第一階段後，接下來準備與副總進行第二階段的面試。

為了通過面試，男子比預定時間早15分鐘抵達會場。然而該公司卻告訴他，說副總人正在洗車，所以請他先稍等一會兒。結果這一等，居然就過了一個半小時。等到男子都忍不住要差點再次詢問時，副總才總算珊珊來遲。

好不容易終於開始面試，這位副總不僅沒有對遲到一事表達歉意，還在什麼資料都沒看的情況下，直接問男子「你就不能去下游廠商應徵嗎」。男子對此感到不能理解，詢問人都來面試了，為何還要他去其他地方應徵？副總則回答「那當我沒說，就錄取吧」。

就在與副總面試結束後，結果對方卻又突然告訴他，接下來要進行總經理的面試。總經理面試完後，又再跟董事長碰面，等於一連進行了三次面試，讓男子疲於奔命。最後雖然錄取，男子也勉強就職了，但後來還是決定離開這間讓他不能理解的公司。