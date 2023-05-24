裁員潮全球延燒！主管嫌她不努力 曝薪水「這數字」掀網議：問薪無愧？
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文／陳羿郿
每個上班族努力工作，無非是期待爭取更高的薪資，不過有網友表示，她月薪與基本工資26400元差不多，即便拼命工作薪水還是比其他不努力的同事來得低，甚至被主管質疑「妳停下來了」，引發不少上班族共鳴，「我問薪無愧」。
月領基本工資凍漲 她被主管嫌「停下來了」
原PO在Dcard表示，出社會至今有兩份不同公司的經歷，不同的主管都跟她說過一樣的話，「一開始妳很努力，但後來妳停下來了。」她每次聽到主管這麼說都笑而不語，心裡想著，每個月領的薪水和最低薪資差不多，努力工作就是想拚每年加薪機會，卻發現同事的薪水比他高出1.5倍，她還要反過來教同事。原PO無奈說，「這種狀況要我出全力工作，真的是很難耶」。
上班族狂點頭：「薪水厚度=努力程度」
文章曝光後，許多上班族皆有同感，「真的一堆這種工作，猴子般的薪水，充實的工作內容」、「笑死XDD我之前也被感情不錯的同事問過：你明明可以做得又快又好，為什麼都要摸摸魚偷懶？我：我做得又快又好沒有多領錢啊」、「你就回：我問薪無愧」、「我老闆也這樣跟我講欸，到底什麼自信覺得我們要拼盡全力幫他擁有被動收入咧？」「開基本工資然後要人拼命，真的頭殼壞掉才去做」、「薪水的厚度代表我努力的程度」、「我前老闆也是說我沒有盡全力在這份工作，開什麼玩笑，一周五天班、每天十個小時起跳，月薪只有三萬二，年終獎金甚至還不滿一個月，到底是希望要我多盡全力」。
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裁員潮全球延燒 王品徵「才」200名職缺
綜觀全球大環境，裁員潮也席捲了數十家美國企業，即使到了2023年，仍沒有停歇的跡象，美國科技業從去年開始的裁員潮正在加速，裁撤人員的速度接近在新冠疫情期間招人的速度，亞馬遜（Amazon）、Salesforce、Google母公司字母（Alphabet）、Meta、微軟等等公司都在縮編。最新傳出，華特迪士尼（Walt Disney）5月啟動第3波裁員，預計超過2500人丟掉飯碗；社群平台臉書（Facebook）母公司Meta同樣展開新一輪裁撤行動，預估本次會有約6000人被裁。
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畢業季即將開始，台灣還是有不少企業求才若渴，餐飲業祭出優渥的條件徵才。例如王品（2727）積極發展多品牌策略，預計開出200名職缺。以鐵板燒儲備主廚為例，起薪4萬、無經驗可，經12個月密集培訓、通過考核晉升，外加職能津貼，月薪有機會達5萬，每月除底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，有機會邁向百萬新貴。
▲和牛涮張凱鈞，30歲掌管全台8家門店營運，年薪上看兩百萬。
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別再抱怨最低薪 他拚四年破百萬年薪
王品集團舉例，旗下集團「和牛涮」張凱鈞是王品集團目前最年輕的區經理，30歲掌管全台8家店面營運。他在大學畢業後加入王品集團，從外場基層做起，月薪2萬多元。遇到王品集團加速展店，張凱鈞27歲轉任新品牌「和牛涮」，擔任忠孝東店店長，短短3年，張凱鈞嶄露頭角，快速升遷為區經理。收入也同步躍升，除了每月「門店達成獎金」分紅， 搭配「一年最多調薪三次」新制，每年調薪幅度超過10%，加入王品集團4年，張凱鈞年薪突破百萬元。他認為集團策略正確、快速展店、升遷管道順暢，主管也願意擔任造浪者，給予年輕人更多元的嘗試機會，是他續留一大誘因。加上完善薪獎激勵，兼具職場發展性和穩定性，幫助年輕人提早圓夢。
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