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他嘆金門當地薪水不到40k 在地人曝「2原因」其實很夠用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享金門的職缺薪資，在地人則認為租屋、物價低廉，即使薪水不高也夠用。圖擷自Dcard
一名網友分享金門的職缺薪資，在地人則認為租屋、物價低廉，即使薪水不高也夠用。圖擷自Dcard

全台各地的產業與薪資各有不同，日前一名網友發現金門地區的薪資從2萬8千元至3萬5千元不等，大酸「金門的物價跟台灣本島差不多，但薪資感覺好少」。貼文曝光後，許多網友表示「其實這薪水還行，因為金門房租也不貴，物價也沒有太高」。

一名網友在Dcard以「這是金門的薪水？」為題，貼出一張金門就業中心的資訊，只見上面以2萬8千元起徵求會計，以3萬元起徵求二廚、以3萬5千元徵求門診護理師等等，薪資最低落在2萬6450元，最高在4萬元左右，讓原PO不禁感嘆「當地物價跟台灣差不多啊，感覺薪水好少」。

對此，有網友認為「這個薪水過生活很可以，因為台北服務業也差不多這個數字，但金門租屋很便宜，只要不要租在金城。而且買房也不太有什麼壓力，住在台灣如果不要考慮房價與房貸，那整體勞工生活的品質很高」、「南部也是這個薪水啊，而且房租更貴」、「金門租房沒那麼貴，而且房子都超新，再加上沒有什麼可以消費的地方，所以這個薪水應該還行，但肯定還是買不起房的」、「金門從幼稚園讀到高中都不用錢，坐公車也免錢，這薪水可以」、「身為在地人，認真覺得這薪水真的還好，畢竟如果在金門真的很好存錢，因為根本沒什麼娛樂」。

金門 薪水

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