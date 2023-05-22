她怨「台北低薪高物價」找工作不易 網直言：沒專業別硬留

北漂族要承擔房租、物價的壓力，有時可能會讓他們喘不過氣。日前一名女上班族表示，她最近有感於台北的物價，尤其日用品價格快速飆升，唯一沒上漲的是薪水，她細數台北就業各項缺點，不禁疑惑「台北適合工作嗎？」

一名網友在Dcard表示，她這幾年住在台北有感的是物價飆升，唯一不變的就是薪水，而且還有些中南部的薪資相對比北部高，再加上現在許多公司因為租金、空間問題，都將公司往內湖、汐止等處搬遷，讓她直言「上下班通勤時間變兩倍，上班族會累死在車上」。

接著原PO指出「我始終還是不太知道為什麼蛋黃區的薪資低、房價高、物價貴，蛋白區的薪資較高，物價卻比起前者便宜些的原因」，她接著抱怨「現在公司會要求一個職位身兼多項技能，而且還會對面試者故意壓低薪水」。

文末，她難過表示「現階段我在台北找工作找到快放棄，已經在物色中南部的工作了，好好奇大家在台北到底是怎麼努力的？」

文章曝光後，許多網友反駁「先不說其他部分，台北光是人行道跟禮讓行人就大贏其他地區了好嗎？雖然跟日本比還是不及格，但已經是台灣最優秀了」、「如果是走金融相關領域，台北的薪資相對開的比較好。如果妳不是本地人，做的工作內容跟產業也沒有侷限在台北的話，幹嘛硬要待在台北呢？」、「想問妳有沒有期待的產業類型？以台北來說會比較多軟體業、新創、外商；中南部可能以製造業為主。如果妳想從事的職位綁定在台北，不想遺憾的話可以咬牙撐一下，如果只是單純求一份待遇不差的工作，中南部的科學園區、工業區就有很多選擇了」、「很多留在台北的人，是因為只有台北有特定產業而留，譬如說金融業，又或者他們本來就是台北人，可以住家裡。如果妳只能找到門檻低、薪資低，且南部有差不多職務的工作，建議考慮回老家工作」。