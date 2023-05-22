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公司「廁所門外裝打卡機」防薪水小偷？ 網猜測：上太多次扣錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現公司廁所外面裝了打卡機，猜測是上廁所次數太多，可能會被扣錢。圖擷自Dcard
一名網友發現公司廁所外面裝了打卡機，猜測是上廁所次數太多，可能會被扣錢。圖擷自Dcard

公司最怕「薪水小偷」，有些主管為了防止員工偷懶，會使用各種方式來禁止下屬混水摸魚，不過仍要兼顧合理性。日前一名女網友發現，他們公司在男廁跟女廁外裝了指紋打卡機，讓她疑惑「難道是進廁所前要打卡，如果一天上超過幾次就會扣錢？」

一名網友在Dcard發文表示，他們公司在男女廁門口裝了指紋打卡機，她猜測「是想要員工上廁所要打卡嗎？一天上不超過3次的可以加薪水10元，如果一天上超過5次扣10元嗎？我實在想不出來，為什麼要在廁所外面放打卡機」。

對此，有些網友猜測「有沒有可能是讓清潔人員打卡的？證明自己何時有來打掃過」，也有人分享「我公司1樓女廁也有磁卡裝置，要感應才能開門，感覺是怕警衛沒注意到，讓外面的人跑進女廁，可能是一點安全機制」，還有網友氣憤表示「什麼樣的公司啊？會這樣裝太扯了吧」、「好生氣喔，那遇到像我這種一個晚上要上5次廁所的人怎麼辦？」、「如果是我就上整天廁所，反正就扣錢而已」。

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