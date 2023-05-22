上班族猶豫「該放棄爽缺？」 網建議：別為了專業往低薪跳

爽缺是人人嚮往的，不過跳脫舒適圈不容易。日前一名女上班族表示，她擔任公司老闆秘書一職，薪水有4萬3千元，每天都不用加班，而且年終、三節獎金都有，但仍擔憂自己沒有一技之長，可能會被淘汰，因此猶豫「是否要轉行到月薪3萬5千元的審計員？」

一名網友在Dcard發文表示，她大學是會計系畢業，目前擔任公司老闆秘書，薪水一個月有4萬3千元，公司福利很好，年終一個月、三節獎金、帶薪生理假、特休按照勞基法，每天還有吃不完的零食水果，而且工作內容沒有什麼壓力，但缺點是公司規模小，因此她擔憂自己沒有一技之長，未來可能被年輕人淘汰。

接著原PO指出，她有一個審計員的工作機會，薪水3萬5千元，每年3月至5月需要加班，沒有加班費，但是忙季過後會給一個月的獎金，福利部分沒有三節獎金，能夠跳脫舒適圈，長期不用擔心失業，但是她認為缺點是工作繁忙時壓力會較大。

文末她指出「現職的待遇對我來說很不錯，但我覺得要從長計議，學習工作技能，因此猶豫是否要放棄現在的爽缺」。

對此，多數人建議她別換工作，指出「跳脫舒適圈也要越跳越好，哪有人往薪資低的跳」、「新工作可以檢舉了，加班就是加班費，獎金是獎金，不能混為一談」、「我覺得不要換，如果妳現在都可以把老闆的要求弄好，這樣在職場上很有競爭力」、「薪水差太多了，如果只是想要做事來累積專業，建議多投幾家慢慢挑」、「原有工作在職進修新技能，時機成熟再跳」、「我是覺得確實會擔心這樣沒有一技之長，但要換還是選待遇差距不要太大的吧」。