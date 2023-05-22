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新北首創技職博覽會 27日登場
新北首創「技職Chain 跳轉未來」技職博覽會整合升學與就業，27日將在新北市民廣場登場，讓學生可了解技職，供升學、求職選擇，後續規畫在22所高職、4所高中辦50場校園巡禮。
參加校園巡禮學生有5連送機會，登記後可領闖關卡1張，完成後可兌換超商禮券或小禮物；還可參加iPhone 14 Pro 128G、iPad 10等摸彩；在新北學Bar將活動訊息留言轉給好友，有機會抽禮券等。
教育局表示，就業徵才結合台積電慈善基金會，由60家廠商展示企業特色徵才，預計提供逾300個職缺。另為協助國中生會考後適性選填志願，市府規畫校園巡禮逾1萬個名額，讓九年級學生、家長認識各專業群科，體驗實習實作課程。
「讀新北技職有3大利多」教育局表示，「校校推動雙聯學制」就讀新北技高不分公私立，3年期間通過課程可取得台灣及美國高中雙畢業證書；「校校產學100%及獨家產學專班」，公私立技高皆與業界密切連結，提早銜接職場及升學道路；「金證人才專屬計畫」，提供金手培訓、證能合一、金手出國見學等專案。
教育局長張明文表示，新北4年投入8億元，推動技職教育政策白皮書，各技高共12群46科別供學生適性選擇，石碇、雙溪、金山、光復4所高中提供多元專門學程，盼國中生能適選所愛。
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