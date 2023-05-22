新北首創技職博覽會 27日登場

在華人的觀念裡，被資遣好像是公司對個人能力的否定，不論年紀多大、資歷多深，當聽到被資遣的那一刻，情緒必然受到轟然衝擊，但被資遣一定都是你的錯嗎？有沒有身邊的人（或者你自己）有理想抱負卻無從伸展的經驗呢？遇到下列這些狀況，只能說時運不濟稍微倒楣點，屁股拍拍趕緊站起來，把挫折感都拋開，真的不是你的問題！

2023-04-17 07:51