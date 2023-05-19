羨慕藥師朋友時薪1千「加班費1分鐘30元」 網服了：專業性高
各行各業的薪資待遇都不同，有些工作是以每月固定薪水為主，也有些工作是以獎金或分紅為重點。一名網友在臉書上發文，指出藥師的支援時薪有1000元，加班費更高達一分鐘30元，貼文曝光後也掀起討論。
昨（18）日一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出對話紀錄截圖，對方指出這週日需要有藥師支援16時至19時的下午診，時薪1000元，如果有超時加班，一分鐘30元，且超過一分鐘就開始計算加班，下班時跟醫師娘領現。對此，原PO在貼文中直呼，「羨慕藥師朋友時薪1000」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「藥師有他的專業跟必要性，無法隨便找路人取代，自然薪水就高啊」、「那也是人家付出努力考上藥師才有的待遇」、「支援本來就不能用平均薪資來算」、「出差錯的話會賠慘，高風險高報酬」、「這個應該是藥房沒有藥師在，開高價請求支援」。
也有網友提到，「我們有專業技術的一天也是3000起跳，但我不是醫學類的」、「民國80幾年表姐大學同學當伴讀就時薪500了」、「水電師傅出來一趟車馬費500」、「我洗冷氣時薪1800，雖然沒有藥師穩定，但是有時候10到20分鐘就賺1800」。
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