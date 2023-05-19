缺工衝擊／疫情過 護理師更沒人想做？

台灣護理鬧人才荒，已是長期現象，但是疫情以來，竟然變更糟！

據統計，111學年統測衛護類（指高中生自高二下參加統測衛護類專業科目補習就能報考）報考人數創下13年來新低，首次低於3000人，只有2779名考生。至於今年112學年，統測衛護類考生數量更持續探底，僅有2400人。

此外，也可從全國大學護理系招生率嚴重不足看到清楚輪廓。根據教育部111學年度全台29所大學護理系大一新生註冊率數據，僅14所學校系所註冊率超過八成，也就是說，另外超過半數的護理系／護理學系出現嚴重招生不足情況，就連國立大學也淪陷。其中，中山醫學大學護理學系的註冊率僅36.29％。

另一項調查更突顯護理人才缺口的嚴重惡化。根據中華民國護理師護士公會全聯會統計，截至今年5月，我國護理人員的執業率只剩下58.4％，涵蓋65歲以上領有護理證照的31萬8254人中，僅有18萬5901人在執業。

護理工作環境差，寧可填其他組

為何明明缺工，卻愈來愈沒人想做？長期關注大專議題的大學問網站執行長魏佳卉分析，近3年來，不論普大或是科大的護理系報考人數和註冊率，雙雙降低，除了大環境的少子化問題外，疫情衝擊導致護理人力不足、長工時、高壓與低薪的血汗醫院刻板印象都讓高中職生在選填志願時卻步。

另一個因素跟產業環境有關，自109學年開始，資通訊相關科系增加5％招生名額，加上產業面前景一片欣欣向榮，提高了自然組考生選填志願的意願，進而排擠了包括醫藥、生物科技、數理化科系，護理系自然也躲不掉這波衝擊。

即使近年政府大專開設「學士後護理系」，但以每年招生數量約300人來看，仍不足以應付節節攀高的護理人才缺缺口危機。

疫情時喊感恩護理師，薪資福利卻看不到提升

這次新冠疫情，又一次凸顯了護理師在此時工作帶來的健康風險，不是其他行業可比擬。根據世衛組織（WHO）統計，在2020年1月至2021年5月間，各國可能遭受 Covid-19 感染身亡的醫生、護理師等健康照護人員總數，估計高達11.55萬人。WHO指出，這樣的損失難以取代。

也因此，賣命工作，是否有更好的薪資福利保障？是國內許多護理師近年關心的重點。如果沒有合理回饋，誰會想入行呢？

顯然，許多民眾雖曾感念國內醫護人員的熱血協助，擺在眼前的是工作條件不佳，依舊無法成為學生選填志願主要考量。

圖／這次新冠疫情，又一次凸顯醫護人員工作帶來的健康風險。池孟諭攝

極端勞動條件難留人

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜分析，護理工作經常是處在高風險、高壓力、工時長、過勞與低薪的環境，自然留不住新進的人力，台灣護理人員年資平均僅6.5年。

護理工作被認為是工作條件差的行業，甚至有社會地位不受尊重的情況，因此，工作環境與條件的改善是當務之急。紀淑靜認為，合理的勞動條件是關鍵，像是降低全日護病比、全日平均護病比應調整為三班護病比等，呼籲政府要有積極的作為。

台灣護理學會副理事長蔣立琦則認為，台灣的護理人員薪資待遇低於國際，恐將造成國內護理人才的流失。對此，有聲浪提出改善護理從業人員薪資，獲得朝野立委支持。那麼多少年薪是目標？目前有一個達到70萬元水準的目標。

護理人才荒，不僅影響當下，對台灣的未來發展更可能帶來致命打擊。面對我國人口高齡化的趨勢，2025即將步入老年人國家，對於護理人才的需求只會增加不會減少。全國上下在面對護理人才缺口、國安等級的危機時，這項投資不僅不能少，也少不得，甚至要加碼超前布署才合理。國家應該要有清楚與穩健的政策配合，這場國家人才危機，教育部、衛福部及國發會都要帶頭動起來。

（本文出自2023.05.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）