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小吃店當雜工「月薪快8萬」隔月卻秒離職 他揭血汗內幕：水很深

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一家麵攤在徵店員，薪水優渥但仍然沒人來應徵，有網友分享自身經歷，揭開徵不到人的原因。圖／ingimage
近日有一家麵攤在徵店員，薪水優渥但仍然沒人來應徵，有網友分享自身經歷，揭開徵不到人的原因。圖／ingimage

近日有一家麵攤在徵店員，工作內容是「舀麵線」，薪水優渥但仍然沒人來應徵。有網友表示，找不到人的原因是因為「裡面水很深」，他也分享自身經歷，他曾在一家小吃店做雜工，但做了2個月就辭職了，因為實在太累了，引起不少網友討論。

一名網友在臉書社團「靠北老闆／主管2.0」發文，他看到這幾天有麵攤月薪七萬卻徵不到人，想起自己上一份工作是在北部知名小吃店當雜工，但他做了2個多月就撐不住離職了，因為實在太累，當時應徵時老闆表示，「起薪是5萬元，只要努力做、肯配合時間上班，保證薪水加獎金超過7萬以上」，但對方所謂的配合時間就是必須提早一小時到店裡，然後責任制到收店打掃完為止。

原po也表示，老闆要求早上8點前必須到店裡準備食材，然後一路工作到晚上10點半左右，有時收店事情太多甚至會拖到11點才收店，一天工作時間約15小時，再加上假日不能請假，必須無條件配合上班，只能月休4天，且只能休星期一，因為店家星期一公休，還得自己投保勞健保。

原po進去第一個月領到6.8萬，第二個月領到7.8萬，但第三個月就辭職不做了，因為實在太累太辛苦了，前老闆甚至還一直碎念他，年輕人不耐操，才做2個多月就要離職，令他不禁直呼，「你也不想想你開的條件真的不是人幹的」。

網友紛紛表示，「沒保勞健保，還有超時工作的部分鏟下去，這老闆要賠你很多啊」、「年輕人不耐操，可以找中年人啊」、「慣老闆，然後就上媒體討拍」、「老闆很聰明，這都可以做到兩個班了，一個班35K，假日加班至少要到40k以上，兩個班至少要80-90k，他花60-70k只請一個人，還不用勞健保，血汗啊！」、「現在的服務業、餐飲業同仁真的很辛苦」、「一天15小時換算正常班，也就薪水3.5～4萬」、「真無言，連小吃店也走責任制，難怪留不住人」、「大家都會工作時間換算時薪，別老是月薪寫高高，時薪變低低」、「15小時一天，月休四天，長期做下來身體沒累換心也生病了，的確趕快走人比較好」。

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