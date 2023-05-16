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老闆時薪只給150元「洗腦他要多學習」 工讀生嘆：還要加班半小時

聯合新聞網／ 聯合新聞網
學生時期許多人都有打工經驗，今年開始基本工資時薪部分也來到176元。打工示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
學生時期許多人都有打工經驗，今年開始基本工資時薪部分也來到176元。打工示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

學生時期許多人都有打工經驗，今年開始基本工資時薪部分來到176元，不過現在有網友在Dcard發文爆料，自己的老闆時薪只開150元就算了，還會要他多加班30分鐘，引發網友討論。

原PO表示，自己最近到餐飲業上班，以前沒有相關經驗，所以老闆一開始就有提到時薪是150元，等做熟後就會上調到176元，雖然內心清楚老闆此舉已違法，不過看在每天都有免費晚餐吃到飽的份上，還是妥協了。

某一天，老闆表示想知道年輕人對工作態度的想法，並透露自己覺得時薪176元太高，有些工讀生不值得這薪水，還說附近很多店家都開低於基本時薪，只有他這家店會在員工做熟之後調到176元。

老闆還說，過去有些店家因薪資太低違反《勞基法》遭檢舉，讓他不能理解，如果員工不接受價碼，不要應徵就好，何必檢舉。原PO聽完後，儘管內心不認同，也僅以「立場不同，想法不一樣」等語帶過。

未料過幾天上班後，老闆開始會找一堆奇怪的理由要他多加班30分鐘，也未支付加班費，還會對原PO說，「有時候多做一點不要覺得自己吃虧，當作在學習，這樣就會收穫很多」。原PO也無奈嘆，時薪150元還買不起店內一份餐，小時候還以為社會很美好，長大後實際出來做，發現根本兩回事。

對此，網友們也紛紛表示，「只給150還要加班又沒錢，有多少錢做多少事，不要認為自己是菜鳥就妥協」、「其實你可以離職的時候檢舉，一口氣拿回來，包含勞健保、特休、短少的薪資，供餐是待遇補助的部分，老闆沒辦法求償或找藉口」、「看這老闆發言就知道為什麼基本工資要每年調了，你不調，有些人就敢同樣萬年不調薪」、「時薪150就是違法，176就最低基本工資而已，還想把員工洗腦成自己很有良心」。

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