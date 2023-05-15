文組轉職台積電作業員 他曝年薪70萬笑勸「快轉職科技業」

人人皆想追求高薪工作，而台灣的科技業起薪高，更是許多人想步入的產業。日前一名文組畢業的網友表示，他今年已31歲，從文組工作轉職到台積電技術員，薪資成長幅度高，直呼「如果文組有機會，可以去台積電當技術員，這是很棒的工作」。

一名網友在PTT分享，他從商學院畢業以後，第一份紡織業工作薪水每月領3萬元，做了2-3年後有感於薪水太低，轉職到某間科技公司，底薪2萬3千元，但因為個性問題跟公司風氣不合，因此做2個月他就自行離職。後來他又錄取了塑膠產業的技術員，每月領4萬元左右，考量到長期吸入石灰粉末、塑膠氣體等健康因素，於是他決定離職。

原PO指出，剛好有契機讓他面試上台積電，他認為「文組有機會就去台積電，因為台積電的薪資跟休假不是一般公司可以比的」，他從第一年的年薪實領50萬，到第二年年薪已經提升為70萬了，讓他直呼「不包含加班費，已經比上一份薪水多快30%」。

文末，原PO指出「目前這個階段應該是我人生最開心的階段，有自由也有錢，身邊的文組同學最好的在台中港和台北港，年薪也是60-70萬，還包含加班費，而我月薪已經達7萬」。

對此，有網友回應「文組選銀行同年資的話，應該比你這薪水多30%左右」、「我雖然在國營當職員，但責任相對重很多，休假也不好休，要不是年紀大也想去台積電當技術員算了」、「技術員可以作到幾歲阿？」、「這篇比較符合多數一般人，但很佩服作業員每天上班10-12小時」。