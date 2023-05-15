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人氣店家徵「舀麵線」找不到人！闆娘嘆：月薪7萬也留不住

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市大安區有一間知名的麵線攤，在門口掛出了「起薪5萬2、有經驗者佳」的徵人紅布條，工作內容是「舀麵線」，但是優渥的薪水卻仍找不到人。 本報系資料照，非文中店家
台北市大安區有一間知名的麵線攤，在門口掛出了「起薪5萬2、有經驗者佳」的徵人紅布條，工作內容是「舀麵線」，但是優渥的薪水卻仍找不到人。 本報系資料照，非文中店家

台北市大安區有一間知名的麵線攤，在門口掛出了「起薪5萬2、有經驗者佳」的徵人紅布條，工作內容是「舀麵線」，但是優渥的薪水卻仍找不到人，老闆也透露，先前有一名離職員工的月薪高達7萬，但還是留不住，原因也隨之曝光。

根據「民視新聞網」報導，這家麵線店已經經營了10多年，生意很好，每到用餐時間都會排起隊伍，5月初老闆在門口拉起紅布條公告徵人，開出5萬2的薪水，工作內容為「舀麵線」，讓不少人很驚訝。

但業者也透露，就算是祭出高薪也難請到人，雖然有應徵者上門，但是因為工作辛苦，離職率也很高，曾經有員工領到7萬元，但還是留不住。老闆娘說，其實一直都有在找人，但總是來沒多久又不做了，加上工時長、休假少，所以很難請到人。

找不到人的消息也在PTT熱議，不少人留言，「這種都是站滿10小時的」、「生意好的店完全沒有休息時間」、「手腕會廢掉」、「你拆成一個人3萬6，請兩個讓他們正常休假阿」、「都是體力活，跑外送比較自由」、「工時跟月休敢不敢講？」。

搜尋該家麵線店，發現營業時間為星期一到星期六，星期日公休，營業時間為早上09:00–晚上19:00，等於每周工時60小時，每月工時(以1個月4周計算)為240小時。

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