一起考公職！表弟落榜2年跑去「賣香腸」 半年月收大贏公務員表哥

畢業後不少人會選擇考公職，當公務人員有穩定收入。一名網友分享，他與表弟多年前一起準備公職，他第一年就考上高考，年薪約有60多萬，而表弟苦讀2年仍落榜，於是跑去賣香腸，親友得知後常取笑他，甚至拿兩人作比較，但沒想到才賣半年，表弟的收入就遠遠大於他，讓他不敢置信。

該名網友在Dcard分享，先前跟表弟一起準備考公職，他花了一年時間考上高考，入職第一年便領了60多萬，但表弟拚了2年卻都沒考上，就決定改去賣香腸。

原po透露，親戚們得知消息後，常嘲笑表弟不成材，每到過年時也常拿他倆出來比較，結果聽說香腸才賣了半年，現在月收入10萬，「這是真的假的？賣香腸真的有可能月入破10萬？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我客人在觀光地區賣香腸的，月入真的有十萬以上喔」、「只要好吃、攤主不小氣、成本控制好、位置不錯、租金不貴、地主仁慈不會見利漲租，應該是沒啥問題」、「我覺得地點好、味道和烤得技術不錯應該可以」。

但也有人勸原po不要太羨慕，「躺著領10萬，跟努力賺11萬沒退休金還要吸致癌物，你要哪個？」、「長期吸那些煙，賺的以後可能拿去繳醫藥費」、「等等～不要光羨慕這樣的月收入，一來這一定是掌握了好的食材和技術所以生意好，再來他要吸入多少的煙，這關係到身體健康，長久不是好事」。