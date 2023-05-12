履歷不落漆！300位人資主管免費履歷健診 6/2首登場

履歷真不好寫！何況對一位沒有工作經驗的畢業生，用ChatGPT怕沒溫度，悶著頭寫又丈二金剛！因疫情停辦三年，又被畢業生火熱敲碗的「一對一、面對面」履歷健診，今年6月2日即將在台北文創大樓擴大舉辦「我的未來無限」履歷健診活動。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，短短一個月，已有近200家企業、逾300位企業人資與用人主管願意在當天無償幫上千名畢業生履歷健診，可望創下「Be A Giver」倡議七年來最大規模的「台灣需要一場以幫助為實的社會運動」。企業Giver已提前到位，歡迎畢業生手刀報名、盡早卡位。

再一個月，各大學畢業典禮即將陸續舉行！徵才企業積極向畢業生招手，5月份，在104人力銀行標註「不限工作經驗」的工作機會數已達71.7萬個，占全體工作數104.9萬個的68%；整體徵才市場中，平均每3個工作機會，就有2個歡迎新鮮人。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，景氣燈號雖然連續亮出5顆低迷藍燈，但民生消費產業大缺工，全體工作機會數已連續15個月突破90萬大關，並自2022年4月以來穩定缺工達百萬人。愈缺工的產業，愈歡迎新鮮人！「不限工作經驗」依量排序的前五大產業為：住宿∕餐飲服務業16.6萬個，批發∕零售∕傳直銷業11.6萬個，電子資訊 ∕軟體∕半導體業8.6萬個，一般製造業7.6萬個，建築營造及不動產業5.6萬個。

企業積極向畢業生招手，25歲以下的年輕人(含在學生、畢業生、以及工作經驗3年以下的菜鳥新鮮人)，又想去哪裡工作呢？

104人力銀行最新資料，25歲以下年輕求職者，勾選「希望產業」的主要分布，21.3%選擇住宿/餐飲服務類最多，14.6%青睞電子資訊 ∕軟體∕半導體業，10.9%希望進入一般服務業，8.6%選擇批發∕零售∕傳直銷業，8.1%選擇文教業；勾選「希望職務」的主要分布，21.7%選擇客服/門市/業務/貿易類，19.6%選擇餐飲/旅遊/美容美髮類，14.2%選擇行政/總務/法務類。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，年輕人的工作樣態多元立體，已迥異於傳統單一的朝九晚五，近年來，獵才媒合的中高階專業經理人平均十位，就有超過一位年紀不到30歲；究竟履歷表怎麼寫？面試怎麼準備？職涯如何規劃？能扛業績當業務嗎？安穩當行政助理就好嗎？求快短打行不行？104人力銀行6月2日擴大舉辦「我的未來無限」千人履歷健診，搭橋讓畢業生和職場前輩當面請益，讓畢業生獲得信心，少走冤枉路，順利從校園跨入職場。

現場Be A Giver產業橫跨科技製造、半導體、軟體網通、電信服務、金融服務、廣告藝文、生技醫療、民生消費、批發零售、觀光餐飲等。企業包括：東京威力、中鼎工程、台灣大哥大、秀泰集團、明碁電通、將來銀行、麥當勞、微星、Dell、台達電、奧美廣告、NEC、大同、無印良品、COACH等近200家企業，歡迎新鮮人報名參加。