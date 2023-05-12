他問「哪些工作可無壓力坐享高薪」？網友狂推1職業：每天睡到自然醒

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文／陳羿郿

薪資待遇高、壓力少是不少人夢寐以求的工作，就有網友好奇，「哪些工作可以無壓力、坐享高薪？」



他想轉職 求推薦「高薪、無壓力」工作

原PO在PTT哀嘆，工作遇上撞牆期，感覺諸事不順，自認已經付出很多時間和努力，結果卻還是不盡人意，讓他萌生轉職的念頭，於是發問「有哪些工作是可以無壓力的坐享高薪？」

問題拋出後，許多網友紛紛點名，「房東」、「房東爽爽」、「房東啊，我隔壁就是每天自然醒」、「房東要遇到好房客或自己管才是不累，遇到雷房客玩死你」。

另外，網友提到其他職業，像是「總統」、「工地，沒有壓力，只要流點汗願意做就行」、「現在很多年輕人去當保全」、「雖然YouTuber已飽和，但好好經營頻道，拍出特色還是可以賺很多」、「直播主啊，聊天就有人斗內」。



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