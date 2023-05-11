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喜歡聊天錯了嗎？她被主管拜託「憂鬱一點」 內行揭背後含意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，明明之前很常和同事聊天，主管也會參與話題，結果最近主管竟然反過來要求「憂鬱一點」，原因是看她上班太開心了，令女網友相當傻眼。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友抱怨，明明之前很常和同事聊天，主管也會參與話題，結果最近主管竟然反過來要求「憂鬱一點」，原因是看她上班太開心了，令女網友相當傻眼。 情境示意圖。圖／Ingimage

職場是一個小型社會，除了要面對各種工作壓力外，難免要花心思和同事打交道。一名女網友表示，她上班會和同事交談，有時主管還會加入話題，然而她最近被罕見要求「憂鬱一點」，原因是主管認為她表現太開心，不符合部門氛圍，令女網友相當不解，發文抱怨「難道我每天都要愁眉苦臉哭著上班嗎？」貼文一出引發討論，有網友指出主管「話中有話」，女網友可能沒聽懂暗示。

原PO在Dcard發文表示，她有時候上班會和同事聊天，聊得很開心時，主管還會跑過來一起聊。但她最近突然被主管要求「憂鬱一點」，原因是她上班看起來太開心，不符合部門氛圍，這讓原PO感到既傻眼又無言，「我能理解主管有工作的壓力，但我第一次聽到要求員工上班要憂鬱不能太開心，所以我要每天愁眉苦臉哭著上班嗎？」，並發文抱怨，自己身為一名小員工，不太能猜透主管說這席話的背後心思。

貼文一出引發討論，許多網友紛紛猜測原因，「說不定是怕隔壁部門看到你們太爽？或者怕引來其他人的嫉妒搞事？」、「因為主管會被上層認為沒在管理，老一輩人都認為主管要凶啊、罵啊、盯啊，才叫主管的樣子」。也有人認為主管要原PO「憂鬱點」是一種暗示，「要聽得懂主管的話，他的意思應該是妳不夠上心，有時候適時的表現緊張是好事」、「不是憂鬱，他是希望妳嚴肅一點」。

有網友認為，原PO個性可能不適合目前公司的文化，「我一開始到我工作的地方也是挺活潑的，發現他們都不怎麼聊天，還有經歷一些事情後，我上班也就不再露本性了」、「若是我和妳在同個單位，會覺得妳很吵，我是來做事情的，事情都沒做完，哪來的時間跟妳聊天」、「做自己就好！也許妳不適合這團隊？快跳槽，我的第一份工作，老闆稱讚，『公司自從有妳加入後，整個氛圍都變歡樂了』，我想這就是適合自己的公司」。

憂鬱 團隊 職場 Dcard

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