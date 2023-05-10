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提離職竟遭主管當場開除 網直言：妳不是他們要的人才

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想跟主管提離職，主管卻告訴她「那就做到今天」。 示意圖／ingimage
一名網友想跟主管提離職，主管卻告訴她「那就做到今天」。 示意圖／ingimage

離職前上班族總會先想好理由，避免主管問起尷尬，不過日前有位女網友表示，她向主管提起離職，預計做到月底，自認這樣符合預告期，沒想到主管卻告訴她「如果要這樣提離職，就做到今天就好」，網友看完直言「如果主管這樣說，代表這員工不符合他所需要的能力」。

一名女網友在Dcard發文表示，她下班時向主管提離職，預計做到5月底結束，她算過從去年10月入職，這樣剛好符合預告期，不過主管卻回應「如果要這樣提離職，那就做到今天就好，因為現在人事凍結，如果要遞補員工，必須要員工離開後才能另外找人」，而原PO反駁「這樣不對吧？如果要做到當天離職，那我就月底再提離職就好」，主管則回「如果妳要這樣想的話，就這樣辦吧」。

對此，原PO發問「這樣問題要怎麼解決？我上網查資訊，要依員工提的時間為主，如果公司有其他時間提議，要和員工協調，並取得員工同意」。她補充說明，自己4月底請假到5月初時，就已經把工作進度交給主管，所以連交接都不用交接，避免又有新工作造成麻煩。

接著，她指出自己不願意當天離職的原因，在於希望做到月底能領這幾天的錢，因為自己的錢存在非活存，希望能夠多存一點。而原PO也覺得主管很希望自己離職，因為她和主管沒有在同個溝通頻率，工作後期主管越兇，自己也越怕他，因此去年剛入職一個月時，她就有提過離職，但後來被慰留。

文章曝光後，引來網友熱議，有人直言「以主管心態來說，會這樣講其實就是這員工也不太符合他所需要的能力，與其在這裡拖垮他的工作進度，不如早點讓他開始招募新的員工，還比較有機會能好好幫他的忙，但是妳又頂他一句說你要做到月底，他只好傻眼回答就照妳的意思」、「主管沒慰留就代表妳不是他們要的，那就趁早離開吧」、「看預告期的薪水是不是照給，最理想是當天就讓送妳上路並補上預告期的薪水，以資方的角度，誰知道妳接下來會不會惡搞，反正都提離職了，能盡速切割對公司才是上策」。

主管 離職 Dcard

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