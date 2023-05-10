超暖！求職者面試慘被人資刁難 部門主管看不下去「2句KO」

這樣的人資算不算「拿著雞毛當令箭」？日前有求職者分享面試經歷，當時需要同時見部門主管和人資，但過程中卻被人資無禮對待，除了批評他的學歷，還稱「你不值這個價」，其態度惹來同場部門主管不滿，當場反斥人資，「值不是值是我決定，不是一個人資決定」，其後更要對方離開，獨自進行剩下面試。不少網友直斥該名人資的舉動，「何必呢？」，亦有人大讚該名主管為人格局大、有霸氣，相信當他的下屬還會「學到很多東西」，更覺得「很暖心」。

該求職者在Facebook奴工處以「面試被人資刁難，部門哥哥竟然趕人資出去」為題發文，稱「不知道算不算暖心事」，表示有次面試時，需要同時會見人資和部門主管，但形容「人資相當糟糕」，過程中不只被對方品頭論足學歷，更直言原PO「不值得這個價」，也提出明顯是為難人的問題。

同場的部門主管看不下去，竟直接在原PO面前指責該名人資，「值不值是我決定，不是人資決定」，更明言「專業工作不需要你的意見」，隨後請對方離開。原PO補充，當時人資「臉也黑了」離開面試室，而在稍後過程部門主管都很尊重和有禮地提問，最後更聘用他，惟因原PO有獲得另一份更好的工作，故沒有接受該公司聘用。

日前有求職者分享面試經歷，當時需要同時見部門主管和人資，但過程中卻被人資無禮對待。（示意圖／Ingimage）

對於原PO在面試過程中被人資故意刁難，網友也覺得過份，「人資原意是為公司找到適合的人，不知道從什麼時候開始，變成了外行管內行、專門埋沒人才」、「雖然是人資職責，但是做過頭又何必呢？」;亦有留言嘲諷「人資：不刁難你，我怎麼下班？」。

有人大讚部門主管敢言，羨慕他的下屬，「好老闆難求」、「上司格局夠大，跟他做肯定學到很多東西」、「暖心故事」、「大快人心」;另有網友覺得只是人資和部門主管在「典型唱雙簧」、「部門哥哥給薪比人資還低，兩個人演場戲」。

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文章授權轉載自《香港01》