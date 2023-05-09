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OL換新工作要填「保證人資料」 母見合約抓狂爆氣：你別上班了

聯合新聞網／ 綜合報導
工作示意圖。 圖／pakutaso
工作示意圖。 圖／pakutaso

每間公司入職規定不同，需繳交的文件也不一樣，但你有遇過需要提供「保證人」的工作嗎？近日有網友表示，因為新工作需提交保證人及其身份證字號，詢問母親後竟大吼要求她「別去上班」，音量之大讓她在公司非常尷尬。

原PO表示，近日換了新工作，需要簽屬工作合約，為求保險，她除了先向家人報備，也把合約電子檔傳給家人查閱，原PO媽媽也只搜尋該公司相關訊息，沒有任何疑問。然而到了入職當天，主管發現她的工作合約漏填「保證人身份證字號」，要求補齊，她便拍照傳給當保證人的媽媽，並打電話詢問資料。

沒想到媽媽一得知要將身份證字號提供給公司，立刻抓狂大吼，認為「現在找工作哪有要身份證的」，更直言「我看你還是不要去上班好了」，聲音大到震痛原PO耳膜，連一旁的主管都聽得到，讓原PO感到超級尷尬，結束通話後媽媽還傳訊警告原PO「萬一妳被騙，我還要附連帶責任」。

原PO對媽媽的反應無法理解，認為合約早就給家人過目，公司也很正常且在百貨也有設櫃，且很多產業都有要求保證人，媽媽就算懷疑公司有問題，也應該理性詢問，而不是第一時間大吼，放任情緒無理取鬧。

不少網友也表示很多產業都會要求保證人，特別是跟「金錢」有關的職位，「我在精品店上班是需要直系血親的身分證資料，怕你偷了東西跑走，公司是上市公司非常大間」、「台灣很多旅行社是會要求要有連帶保證人的身分證字號的，旅行社收款常常是業務要跑去收，再繳回公司，款項大筆一點難保不會有人心癢，所以還是有需要保證人相係資料的」、「我是做會計的，我們公司有些職位也要要保人喔，因為我們會碰到錢的關係」、「現在在區公所當約僱，也是要簽保證人」。

內行網友也解釋，這叫「人事保證契約」，根據民法第756條之1規定「稱人事保證契約者，謂當事人約定，一方於他方之受雇人將來因職務上之行為而應對他人為損害賠償時，由其代負賠償責任之契約。前項契約應以書面為之」，是針對將來可能發生「需獨立負擔損害賠償責任」職位的一種特殊保證，為避免受雇人無力負責，故須由另一人做擔保，並負連帶責任。

有人也提供自身經驗，「要保證人的公司，還是不要去，覺得怪怪的，我都直接拒面走人」、「我有聽說過最誇張的還去家庭訪問」、「去國營事業報到說要帶戶籍謄本，我就只申請我的資料，結果到場才說要全戶害我午休又衝去辦」、「超商也要哦，但可以選付點小錢保保險解決，公司連保險公司都幫選好了」。

身分證 職場

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