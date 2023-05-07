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青年就業獎勵 將退場轉型

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

隨著「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將於六月卅日屆期，勞動部疫情期間針對應屆畢業生推出的「青年就業獎勵」將退場，預計轉型「穩定就業獎勵」，適用對象不再限於廿九歲以下應屆畢業生，初次尋職、非典型勞動青年都將納入，發給條件與金額將調整，近期將公布內容。

為防止應屆大專畢業生受疫情衝擊，畢業後落入「怯志工作者」，勞動部在二○二○年六月針對廿九歲以下應屆畢業青年推出「青年就業獎勵計畫」，只要在畢業當年九月底前找到工作，且在同一家公司待滿半年，就可領到三萬元的就業獎勵金；未能即時就業的應屆畢業生也有提供最高三點二萬元的「青年尋職津貼」。

根據勞動部統計，二○二○年到二○二二年，領青年就業獎勵者有近十七萬人，二○二一年到二○二二年申請到尋職津貼的則有六點八萬人。

勞動力發展署官員說，隨著特別條例到期，這兩項計畫將退場，青年就業獎勵預計轉型為穩定就業獎勵，近期就會公布計畫內容。

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