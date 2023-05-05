上班族36k月薪三原因想辭職 網排隊應徵：介紹給我做

錢多事少離家近是許多人心中的夢幻工作，不過日前一名上班族指出，她的薪水一個月有3萬6千元，離家只要騎車5分鐘，也不用加班，但每天的工作太閒，抱怨「工作太無聊，讓我想離職」。

一名女網友在Dcard發文指出，她目前在工廠工作，每天的工作內容不多，也不用花太多時間在工作上，薪水一個月有3萬6千元，工作地點距離家裡只要騎車5分鐘，也沒有加班文化。

不過原PO指出，這份工作有3點讓她想離職，第1是同事年紀差距大，上班很無聊，也沒辦法跟同事聊天；第2是對工廠的產業沒興趣；第3是主管的原則會變來變去，讓人無所適從。

她表示，自己曾經跟朋友抱怨過，但對方認為這樣是不知足，原PO坦言「現在每天都是在處理例行工作，順便思考怎麼混時間，公司也無法看課外讀物，而且辦公桌沒有隔板，用電腦看別的東西也不行，工作真的太無聊，讓我想離職」。

文章曝光後，引來幾位有相同處境的人員回應，「我現在的工作也很閒，但就是不能做自己的事，只能一直開關電腦視窗裝忙，我也好想離職」、「差點以為是我自己發的哈哈！我之前也跟你一樣，上班很無聊都在想要怎麼打發時間…之後就去申請內調了」、「我目前也是工作太無聊，但我們公司資訊設備限制多，也無法太正大光明做其他事，所以我正在找其他工作了」。

也有些網友留言，表達想接手原PO工作，「勸妳安穩待到退休，不然也可以離職，把工作介紹給我」、「主要還是在於先想好目標再離職，不然離職後會更無聊」、「我個人是滿珍惜無聊的工作的」、「奢侈的煩惱，已羨慕」、「不知道能不能透露是哪一家呢？謝謝」。