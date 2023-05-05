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公司強制休完特休！不給「換錢、遞延」 網曝1招有效反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，公司強制員工把特休休完，不休完也不會換成錢，更不能延到下個年度。 示意圖／聯合報系資料照片
一名網友表示，公司強制員工把特休休完，不休完也不會換成錢，更不能延到下個年度。 示意圖／聯合報系資料照片

每間公司提供的薪資和福利都不同，一名網友在網路上發文，表示任職的公司強制員工把特休休完，不休完也不會換成錢，更不能延到下個年度，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（4）日一名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文，原PO透露任職公司強制員工把特休休完，就算真的沒休完，除了不會換算成錢，也不能延到下個年度。對此，原PO好奇詢問大家，「特休沒休完就當你算了？您們公司會這樣嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我們公司有109年特休沒用完的還可以繼續使用」、「我們當年度休完會再多給5天假，折現根本不划算，傻子都知道要休完」、「那就休完啊…我們公司可以換錢，但是大家幾乎都寧願休假」、「我們公司是沒休完會給日薪」。

也有網友提到，「我們請特休還會扣錢」、「我們根本不知道什麼是特休」、「我們公司能休完才奇特」、「我媽公司更好笑，休特休就要扣除當月比例的年終，搞得福利像懲罰一樣，年終還不是一整個月，只有幾千塊」、「我們沒特休，也沒勞健保…每天還要上班12小時」。

不過有網友指出，「這已經違反勞基法，去勞工局檢舉，讓公司被勞動檢查，這招蠻有效的」、「如果不給休又不給薪資，可以跟勞工局檢舉」、「檢舉他，不過公司要求你當年度休完的作法並沒有錯，勞基法特休假的精神是休不是換錢或放到隔年」。

根據勞動基準法第38條第4項規定，「勞工之特別休假，因年度終結或契約終止而未休之日數，雇主應發給工資。但年度終結未休之日數，經勞雇雙方協商遞延至次一年度實施者，於次一年度終結或契約終止仍未休之日數，雇主應發給工資」。

勞工局 薪資

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