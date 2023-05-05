人資氣炸「錄取後不報到是啥心態」 網吐嘈 ：報到通知等太久

公司錄取新人後，通常會訂一個報到時間，讓雙方先做好準備。不過日前有位公司主管抱怨，錄取新人並通知報到日後，員工卻不接電話，公司為他們做好的名牌跟制服都浪費，氣得他直呼「浪費彼此時間！不報到也不打電話告知，是什麼心態？」不過網友反酸「員工不能選公司嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他目前在連鎖零售業上班，近日剛成為店內主管，因此要負責面試時薪制人員，不過至今已經面試了4個人，面試5天後告知其中2位錄取，並談好報到日期，也寄報到信確認對方有收到。

原PO指出，他們在事前準備萬無一失，但報到當天2位新人卻都不接電話，等於讓公司的報到準備做白工，申請的制服與名牌都變成垃圾，卻沒有接到任何取消報到通知，讓他氣炸喊「是在浪費彼此時間嗎？面試時說可以配合，現在卻把我們當空氣」。文末，原PO好奇「板上有沒有人想分享錄取後不報到，也不打個電話告知的心態？我真的好想知道你們到底在想什麼！」

對此，網友反酸「員工不能夠選公司嗎？」、「我也想知道資方說『下禮拜會打給你討論上班報到時間，希望我們能愉快相處』，結果我下禮拜沒接到半通電話，我打電話過去，公司跟我說『有其他人錄取』是什麼意思」、「就跟去面試被給口頭錄取，結果最後被發感謝信一樣意思，我也想問問資方這是什麼意思」。

也有過來人分享「我發現時薪制的工讀工作，只要沒有面試當天告知錄取，面試者90%都不會來上班，因為找打工的人2-3天內都有好幾個面試，肯定會有一家不用等通知直接上班的」、「你是連鎖零售業，通常都是打工族心中的最後順位，等5天後才告知錄取結果，當然是請不到人」、「很正常，因為只是PT，說白一點不是什麼很重要工作。可能原本有打算要去你那，但面試上了薪水更高的工作就放你鴿子了」、「如果是透過求職網站聯絡的，爽約可以回報網站，如果那名求職者常常被回報爽約，會有被網站停權的懲罰，你只能慶幸這種人沒有真的成為你的下屬或同事而已」、「老實說面試後5天才通知有點久，第3天沒消息我就會找其他工作了」。