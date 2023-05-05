快訊

曾爆激烈爭吵…澳洲交換生老鼠藥中毒 女友承認飲料加料：他不知情誤喝

旅客等嘸車…高鐵號誌系統異常18:05完成修復 補償方案出爐

人資氣炸「錄取後不報到是啥心態」 網吐嘈 ：報到通知等太久

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友錄取兩名工讀生後，報到日當天卻遭放鳥，讓該網友氣炸喊「到底什麼心態？」 示意圖／Ingimage
一名網友錄取兩名工讀生後，報到日當天卻遭放鳥，讓該網友氣炸喊「到底什麼心態？」 示意圖／Ingimage

公司錄取新人後，通常會訂一個報到時間，讓雙方先做好準備。不過日前有位公司主管抱怨，錄取新人並通知報到日後，員工卻不接電話，公司為他們做好的名牌跟制服都浪費，氣得他直呼「浪費彼此時間！不報到也不打電話告知，是什麼心態？」不過網友反酸「員工不能選公司嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他目前在連鎖零售業上班，近日剛成為店內主管，因此要負責面試時薪制人員，不過至今已經面試了4個人，面試5天後告知其中2位錄取，並談好報到日期，也寄報到信確認對方有收到。

原PO指出，他們在事前準備萬無一失，但報到當天2位新人卻都不接電話，等於讓公司的報到準備做白工，申請的制服與名牌都變成垃圾，卻沒有接到任何取消報到通知，讓他氣炸喊「是在浪費彼此時間嗎？面試時說可以配合，現在卻把我們當空氣」。文末，原PO好奇「板上有沒有人想分享錄取後不報到，也不打個電話告知的心態？我真的好想知道你們到底在想什麼！」

對此，網友反酸「員工不能夠選公司嗎？」、「我也想知道資方說『下禮拜會打給你討論上班報到時間，希望我們能愉快相處』，結果我下禮拜沒接到半通電話，我打電話過去，公司跟我說『有其他人錄取』是什麼意思」、「就跟去面試被給口頭錄取，結果最後被發感謝信一樣意思，我也想問問資方這是什麼意思」。

也有過來人分享「我發現時薪制的工讀工作，只要沒有面試當天告知錄取，面試者90%都不會來上班，因為找打工的人2-3天內都有好幾個面試，肯定會有一家不用等通知直接上班的」、「你是連鎖零售業，通常都是打工族心中的最後順位，等5天後才告知錄取結果，當然是請不到人」、「很正常，因為只是PT，說白一點不是什麼很重要工作。可能原本有打算要去你那，但面試上了薪水更高的工作就放你鴿子了」、「如果是透過求職網站聯絡的，爽約可以回報網站，如果那名求職者常常被回報爽約，會有被網站停權的懲罰，你只能慶幸這種人沒有真的成為你的下屬或同事而已」、「老實說面試後5天才通知有點久，第3天沒消息我就會找其他工作了」。

新人 求職

延伸閱讀

天氣越來越熱！她不解「還戴口罩是為了什麼」 網指3關鍵原因

兩岸若打巷戰「老百姓拿步槍能撐多久？」退役中將曝殘酷答案

毛巾發臭成細菌溫床！恐滋生皮膚病 醫曝換新週期

大馬女帶22條蛇＋1隻變色龍登機 印度海關一開箱傻眼

相關新聞

公司強制休完特休！不給「換錢、遞延」 網曝1招有效反擊

每間公司提供的薪資和福利都不同，一名網友在網路上發文，表示公司強制員工把特休休完，不休完也不會換成錢，更不能延到下個年度，而貼文曝光後也掀起討論。

人資氣炸「錄取後不報到是啥心態」 網吐嘈 ：報到通知等太久

公司錄取新人後，通常會訂一個報到時間，讓雙方先做好準備。不過日前有位公司主管抱怨，錄取新人並通知報到日後，員工卻不接電話，公司為他們做好的名牌跟制服都浪費，氣得他直呼「浪費彼此時間！不報到也不打電話告知，是什麼心態？」不過網友反酸「員工不能選公司嗎？」

官方搶救低薪解方 是鼓勵年輕人投入爆肝產業？

為改變年輕人低薪現況，勞動部5月啟動第二期「投資青年就業方案」，從今年至2026年預計投入160億元，協助80萬名青年就業，目標是在2026年應屆畢業生畢業一年後，勞退提繳工資達4.2萬元。怎麼做？官員說，方案重點在引導青年到較高薪的重點產業就業，立即引發外界討論：難道搶救低薪的思維就是教年輕人投入高薪的爆肝行業？

寒暑假仍要打卡上班 范雲呼籲不可壓榨代理教師

立委范雲今協同全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，近日陸續傳出部分縣市要求代理教師寒暑假上班，或簽署同意書才能領取全薪...

傳產老闆不看高學歷酸「讀書沒用」 網反嗆：因為有想法的不聽話

許多人從小到大努力讀書，就是為了拚一個好學歷。然而網友發現，不少中小企業、傳產老闆或地主卻「看不起高學歷」，還說「唸太多書沒用」，讓他無法理解。其他網友狠酸「他們要的是狗，有想法的不聽話，然後自己的小孩都送出國」。

鼓勵新鮮人投入資通訊產業 青年團體籲先改善二大沉痾

因應產業發展及青年就業情勢，勞動部今（5/4）宣布啟動第二期投資青年就業計畫，預計至2026年投入160億元助80萬名青...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦