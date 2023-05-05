聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳產老闆不看高學歷酸「讀書沒用」 網反嗆：因為有想法的不聽話
許多人從小到大努力讀書，就是為了拚一個好學歷。然而網友發現，不少中小企業、傳產老闆或地主卻「看不起高學歷」，還說「唸太多書沒用」，讓他無法理解。其他網友狠酸「他們要的是狗，有想法的不聽話，然後自己的小孩都送出國」。
一名網友在PTT發文詢問「很多傳產老闆跟地主不太喜歡高學歷？」他表示，「有個有錢親戚加了扶輪社快二十年，所以有時候去他家聚餐他的社友們也會來吃飯，其中有些是中小企業老闆和地主，他們常常趁其他醫生牙醫社友不在的時候，大談學歷無用論，還有什麼唸太多書沒用、台大有什麼了不起、很多教授都是米蟲之言論，我個人是覺得有點太超過，請問是他們太無知還是我被洗腦了？」
其他網友則留言「狗屁，小孩都送出國」、「他們要的是狗，有想法的不聽話」、「大多是自卑感，並且以嘲諷高學歷的人為樂，傳產多數吃經驗，老人有些又不愛教」、「聽聽就好啦，他們只是想自誇自己很厲害」、「有錢就貶低比自己會念書的人」。
但也有人留言「以前的知識都是背的，學者也只是訓練的狗」、「沒有研發是不用沒錯」、「本來就沒用啊，賺的錢有老闆們多？」、「他們要的就不是高學歷的人啊」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言