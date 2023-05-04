鼓勵新鮮人投入資通訊產業 青年團體籲先改善二大沉痾

因應產業發展及青年就業情勢，勞動部今（5/4）宣布啟動第二期投資青年就業計畫，預計至2026年投入160億元助80萬名青年就業，並提高青年認識國家重點產業、鼓勵投入半導體等，盼應屆畢業生一年後平均工資於2026年達4.2萬。但青年團體認為，國家重點產業薪資優渥，多要承受高房價和高工時的壓力，政府應重視資通訊產業背後過勞的隱憂，才能真正促成人才投入的誘因。

勞動部勞力發展署署長蔡孟良表示，第二期計畫聚焦於應屆畢業生，除了在就學時期拉近學用落差，也會調整供需失調。根據統計，台灣年輕人高達70%投入服務業、支援服務業等相對低薪行業，行業薪資結構較低，連帶影響青年低薪、職涯發展。第二期重點盼提高青年對國家重點產業的認識、取得相關證照，鼓勵投入半導體、人工智慧等對薪資成長有利的產業。

近年不少社會新鮮人仍傾向第一份工作投入服務業。林先生去年從私立大學文學院畢業，他表示，大學時就在連鎖餐飲集團打工，純粹是為賺生活費，畢業後順利接軌集團正式職。

林先生指出，集團餐飲薪水不到優渥但較私人店面好，也有較好的培訓、升遷制度，加上容易入門，選擇服務業當起點是希望未來能開店，先了解出餐流程、人數配置等經營管理，「但想賺錢就是要自己當老闆。」

旅遊業者李奇嶽則表示，餐飲旅宿雖起薪低，但升遷快、機會多，且多都有機會成為小老闆，「在科技廠就是當個小螺絲。」服務業也能成為人上人，又服務業跟科技業產業結構不一樣，勞動部不應把低薪問題甩鍋給服務業。

台灣青年民主協會理事長張育萌分析，近年還是有不少新鮮人願投入服務業，甚至自媒體或網路零售，多是希望獲得更多彈性時間，如上大夜班，白天還能經營副業；且就業門檻較低，習得的一技之長未來生活上多用得到。

但張育萌也指出，國家重點產業薪資雖優渥，但對勞工必須投入非常多時間，且高科技產業多位於科技園區，附近生活開支、房價高，如身邊不少清大畢業的同學在竹科工作，多要承受高房價和高工時的壓力，考量工作時間、居住成本等，還是會對投入科技業踟躕。

張育萌建議，政府多看到年輕人選擇低薪、技術低的行業，卻沒有看到高薪業背後過勞的隱憂，當政府築起護國神山，也要同時保障勞工權益、居住正義，才能真正促成誘因。