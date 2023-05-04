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妹子漏接面試電話...遭銀行人資嗆「不要再投履歷」 網一原因力挺她

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友漏接了銀行人資的面試電話，結果被對方反嗆，「請不要再投履歷」。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友漏接了銀行人資的面試電話，結果被對方反嗆，「請不要再投履歷」。 情境示意圖。圖／Ingimage

有些企業在求職網上看到適合職缺履歷，都會打電話或寄信詢問求職者意願，然而，如果選錯時間聯絡，可能雙方會鬧得不愉快。近日一名女網友透露，因為想轉換跑道，投了一家銀行的職缺，對方也有打電話過來，但因為時間剛好是午休用餐時間，她沒有接到，結果不久後收到對方訊息稱「請不要再投履歷」，讓她相當無奈。

一名女網友在Dcard發文表示，因為職涯規劃緣故，想轉換跑道累積不同經驗，她在求職網站上投了一間銀行職缺，對方似乎也對她的履歷有興趣，有進一步打電話詢問面試意願，但電話來時，又碰到午休用餐時間，她沒有聽到電話聲音就漏接了。

後來銀行人資傳訊息稱，「電話沒接，請不要再投履歷了」，讓該名女網友相當無奈，也發文詢問，不知道自己在應對過程中做錯了什麼。

貼文一出引發討論，許多人留言力挺女網友，指人資在上班族午休時間打電話很不合適，「上班族有點sense的，應該都知道中午12:00到13:00盡量不要打電話給人家吧，因為大部分都在休息，除非急事，我會抓2點後才打」、「不認為妳哪裡有問題，中午是午休用餐時間，打擾他人休息，是合理嗎？」、「真心覺得去了也不好，沒意外是人資的問題，畢竟不是每個人都可以隨時接到電話」。

也有網友提出如果怕漏接面試電話，建議在求職履歷上說明，「可以在履歷上備註文字，提醒對方，如果電話沒撥通，請用系統站內信或email聯繫」。

履歷 求職 職缺 Dcard

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