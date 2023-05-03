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工作多年才發現被「高薪低報」 專業網友解答：先檢舉！再跟雇主談賠償

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現老闆把他高薪低報，影響自身權益，因此他打去勞保局檢舉。示意圖/ingimage
一名網友發現老闆把他高薪低報，影響自身權益，因此他打去勞保局檢舉。示意圖/ingimage

有些雇主會想省聘僱成本，幫員工投保較低薪資的保費，不過這樣影響到員工的勞保生育給付、傷病給付、職災給付等等，老年保障也會受到影響。日前一名網友發現，他每個月領薪4萬元以上，公司卻只保2萬8800級距的保費，讓他氣炸去勞保局檢舉，但也質疑「檢舉高薪低報有什麼用？」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他在公司做了幾年，最近才發現公司勞保「高薪低報」，明明他每個月領的薪水有4萬以上，公司卻只報2萬8800的保費，讓他氣得去勞保局實名檢舉。

原PO指出，現在他收到通知檢舉成功，但內容只顯示可以去勞工局申請求償，等到他去勞工局以後，對方告知「你損失的金額沒有實質金額，而且還很年輕」，這讓他氣炸表示「現在檢舉高薪低報有什麼用？老闆也不痛不癢，也只能讓老闆知道我本人去檢舉他」。

對此，網友回應「滿街都是這種公司啊！沒有什麼人敢去檢舉，就是因為讓你檢舉成功以後，你也可以準備換工作了」、「一些公司都會騙員工，以前我剛出社會時說有幫員工投保，一直到我離職都過了幾年後，我收到勞保局寄通知來說我沒繳還加了利息上去，可惡的是那家公司還每個月扣我錢拿去說是保費」。

也有專業網友表示「光每個月6%，累積40年就差很多，更不要說4萬報2萬8800元，這樣退休後每個月領會累積越久差越多，你平常要去網站登入，就可以看到你的勞保金額跟年資，等於你最高60個月就只有2萬8800元計算，官網有試算程式。如果勞工局跟你說『沒差，以後會慢慢累積』就是話術，因為檢舉後就會調高每個月繳交的勞健保跟6%費用，調解會可以談賠償，5年內都可以回追，用每個月的薪資單去自己算不難」。

保費 勞工局

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