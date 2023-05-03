男聽「職軍一入行有38K」想簽下去 過來人狂勸：千萬別進來

薪資透明且工作穩定是許多人求職的首選，日前有位職業是大樓保全的網友表示，他每天上班要12小時，僅領3萬8千元，對比職業軍人剛入職就可以獲得一樣高的薪水，讓他直呼「聽起來挺不錯，而且如果有戰鬥、專業、離島加給就可以拿到4萬，薪水、福利真的比市面上的工作還高！」

一名網友在Dcard發文表示，他目前擔任大樓保全，每天上班12小時，月休8天，薪水3萬8千元，高工時讓他感覺「薪水跟付出的勞力不成正比，想到就心很累」。不過日前他經過國軍招募中心，發現職業軍人入伍就有3萬8千元，而且也有上下班制、三節、年終與特休，如果是離島、特戰單位就有戰鬥、專業、離島加給，等於一入伍就有4萬元起跳。

原PO表示「招募員跟我講解各個兵種、加給、福利，聽起來滿不錯的也滿有道理，我之後思考很久選擇了空降特戰部隊，想說既不用離島又有傘訓加給，月薪40K以上還週週休，聽起來真的滿不錯的」。

不過他的朋友告訴他「4個月的兵跟真正的部隊生活不一樣，比較像走投無路的人跑去當的」，這讓他疑惑問網友「請問有學長在求職路上遇到瓶頸，也投入國軍的嗎？我覺得軍人薪水福利其實真的不錯，怎麼很多社會新鮮人不會想當兵呢？這份工作比市面上工作薪水起薪都還高很多」。

對此，一名過來人勸退「我是陸軍剛提報退的，千萬別進來。除非你走投無路了，不然保全都比國軍好，先不說體制、制度問題，上下班只有特殊內勤學校單位才有可能，其他部隊下基地、戰備、演訓根本別想，再來說工時，早上7時到晚上9時都是常態，更別說站哨、公差等等，除非你有愛，或是真的沒錢，不然只是進來浪費四年生命！最後，如果真的要存錢逼不得已進來了，請選外島、錢多事少、離家遠，也可以選空軍，因為陸海軍制度會讓你更想退而已」。