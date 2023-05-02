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災保法上路1年 職保被保險人逾1103萬人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「勞工職業災害保險及保護法」（災保法）去年5月上路，勞動部今召開記者會說明實施成效。記者葉冠妤/攝影
「勞工職業災害保險及保護法」（災保法）去年5月上路，勞動部今召開記者會說明實施成效。記者葉冠妤/攝影

「勞工職業災害保險及保護法」（災保法）去年5月上路，亮點包括擴大加保對象、打開投保薪資上下限，凡受雇登記有案的事業單位，不論員工數，勞工到職日即強制納保。勞動部勞動保險司司長陳美女今指出，截至今年2月底，職業災害保險投保單位總計78.8萬個，比勞保多出19萬餘，被保險人1103.1萬餘人，比勞保增加64萬多人，被保險人平均投保薪資達3萬8870元。

勞動部今召開記者會說明災保法實施周年成效。陳美女指出，只要是受雇於登記有案事業單位的勞工，不論僱用人數，全部納入職保保障範圍外，同時提供多元加保管道、提高投保薪資及各項保險給付水準，強化職災勞工及其家屬的生活保障。

據勞動部統計，截至今年2月底，投保單位約78.7萬個，較勞保增加約19萬個；被保險人約1103.1萬人，與勞保相比增加64萬人。其中，4人以下僅加保職保者，增加4.1萬人左右，家事移工則增加17.9萬餘人。除此，災保法明定受僱自然人雇主的勞工或實際從事工作者可透過簡便方式加保，運用特別加保者累計達2.8萬餘人次。

除此，陳美女說，為提高投保薪資跟給付水準，職保的投保薪資上限調高至7萬2800元，涵蓋約9成以上勞工薪資水準，下限則為基本工資，職保被保險人平均投保薪資已達3萬8870元。

陳美女進一步指，截至今年2月底，月災保法裁罰件數逾1700件，其中未依法替員工辦理加退保手續挨罰的逾1200件，占比約7成；另受僱勞工在未在加保期間遭遇職業傷病事故請領保險給付者，勞動部依法向違法雇主追繳保險給付40件，金額約2700萬元，目前已追回16件、730萬左右。

陳美女也提到，為減輕勞資雙方保費負擔，災保上路前3年，各行業職災平均保險費率為0.20％，未來將視保險收支情形、精算結果擬訂保險費率，新費率將於2025年施行。

勞動部 職災 保險

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