公務員變難當了？他曝修法後「加班1規定」非常荒唐：被逼做功德

公務員薪水穩定、福利好，是不少人都想捧的「鐵飯碗」。不過，立法院去（2022）年三讀修正「公務員服務法」部分條文，明定公務員每日辦公時數8小時、延長辦公時數每日不得超過12小時。就有公務員透露，這樣立法導致可能無法加班，而工作又是責任制，如果工作量太多要做很久才做得完，加班再久都只能呈報四小時，等於變相被剝奪了加班時數，感嘆「現在的公務人員是越來越難當」。

一名網友在Dcard以「公務人員加班時數被剝奪」為題發文直言，前陣子中央修正公務員服務法，針對公務人員的服勤規定實施新措施。原PO認為立法的出發點是好的，希望公務人員不要上班太久，但卻會導致需要報加班時數的時候出現狀況。

原PO說，按照目前法規，加班一天的時數最多只能四小時，且公務人員不得組織工會、不得進行勞資協商、不得罷工，勞工基本的三大權益保障都跟公務人員毫無關係，加上工作又是責任制，即便身體不適請病假在家休養，還是會接到電話，被叫回去上班。

原PO提到，雖然「公務員服務法」規定一天最多加班四小時，不過當工作量多到需要超過四小時來完成時，也僅能被督促說「加班再久只能加班四小時」，前往WebITR差勤系統申報超過四小時的加班會被拒絕。如果要拉長加班時數，必須透過另一個行政流程，也就是寫專案簽呈報主管機關核准拉長加班時數，「這個實在是非常荒唐」。

原PO抱怨，以往如果加班超過四小時，至少可以換補休，如今修法後，連基本的加班時數都不願意給，「說真的換了加班補休也休不到，往往都是奉獻給國家，真的就是在做功德」。

貼文曝光後，有苦主表示「加班還必須要在三天內登入系統，沒登直接沒收，真的可悲」、「有的地方值班12小時後強制休息還要倒貼自己的假呢」、「管制加班費沒有管制加班」、「人事單位帶頭違反，可以通報政風處理嗎？」、「現在的給薪和工作量根本沒比私人企業好到哪去，勞工能爭的權益一個沒有」。

有人指出「勞基法平常日加班最多也限制在4小時內，這樣看來沒差別啊！而且為何要執著在加班這件事？做不完隔天再做就好了，公務員應該不會因為沒做好就被要求離開吧？」、「那就不加班，準時下班啊！慣老闆是被員工寵出來的」、「真的別太累，留一點東西明天再做，不要一直加班」。